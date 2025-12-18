Φοινικούντα: Ποινική δίωξη για συνέργεια στον 30χρονο – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Προθεσμία για na απολογηθεί πήρε από την ανακρίτρια ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις αστυνομικές αρχές της Μεσσηνίας.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου παρέμεινε για περίπου 40 λεπτά.

Αφού εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικών Καλαμάτας, από την οποία έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές του αποδίδουν ρόλο συνεργού, καθώς φέρεται να επικοινωνούσε μέσω λεγόμενων «πακιστανικών» τηλεφώνων, δίνοντας εντολές και κατευθύνσεις στον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο λευκό σκούτερ που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Σύμφωνα με την έρευνα, το σκούτερ παραλήφθηκε από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου, από τους δύο 22χρονους που είχαν αρχικά μεταβεί στην περιοχή της Μεσσηγίας. O 30χρονος ήταν συνέταιρος με τον επιχειρηματία από την Αθήνα σε επιχειρήσεις στην περιοχή της Πλάκας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, εξελίξεις καταγράφονται και για τους ήδη προφυλακισμένους κατηγορούμενους στην υπόθεση. Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, μεταφέρθηκε το πρωί με μεταγωγή στις φυλακές Πατρών, ενώ μεταγωγή πραγματοποιήθηκε και για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος για φοροδιαφυγή… 29,6 εκατ. ευρώ – Η Γερμανία ζητά την έκδοσή του

Κλιμακώνουν οι αγρότες με νέες κινητοποιήσεις: Σήμερα αποφασίζουν για μπλόκα – «Θα αλλάξουμε χρονιά στους δρόμους»

Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια – Και 15χρονος ανάμεσα στους συλληφθέντες