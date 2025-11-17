Υπεγράφη η σύμβαση για προμήθεια και 4ης φρεγάτας Belharra – Θα φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε και επισήμως την προμήθεια και 4ης φρεγάτας Belharra FDI.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, υπεγράφη «από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group».

Η σύμβαση προβλέπει ότι η ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή θα φτάσει το 25% του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή είχε εγκρίνει με ευρύτατη συναίνεση την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra.

Τότε, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξήρε «την πολιτική γενναιότητα» της αντιπολίτευσης, η οποία – παρά το πολιτικό κόστος- στηρίζει κυβερνητικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. “Μπορούμε να διατηρούμε αυτό το κλίμα που θα μας επιτρέπει σε αυτά τα θέματα να συζητάμε και να επιλέγουμε τη βέλτιστη λύση”» όπως είπε.

Επαναλαμβάνοντας τα περί «υπαρξιακής απειλή» συμπλήρωσε ότι γι΄αυτό «έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε συμφωνήσει με τη Γαλλία από το 2021 να προμηθευτεί 3 νέες φρεγάτες Belharra (ο «Κίμων», που ήδη ξεκίνησε τις θαλάσσιες δοκιμές, ο «Φορμίων» -η καθέλκυση έγινε τον Ιούνιο-, και ο «Νέαρχος»), αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, με δικαίωμα αγοράς μίας επιπλέον, ώστε να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο «Θεμιστοκλής»

Στο ΚΥΣΕΑ στις 17 Σεπτεμβρίου είχε γίνει η παρουσίαση των δυνατοτήτων της 4ης φρεγάτας Belharra που θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής»

Ο «Θεμιστοκλής» θα έχει τη δυνατότητα να φέρει και βαλλιστικούς πυραύλους.

Όπως δήλωσε τότε ο κ. Δένδιας, «δεν είναι απλώς μια 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2.

Ο ”Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Εξάλλου, τις επόμενες ημέρες στα ναυπηγεία Λοριάν,αναμένεται να υψωθεί η ελληνική σημαία στη Φρεγάτα «Κίμων».

