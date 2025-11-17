search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 13:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 12:03

Λευκάδα: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βόρεια του Αγίου Νικήτα

17.11.2025 12:03
seismos

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λευκάδα, σε απόσταση 288 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7χλμ. βόρεια του Αγίου Νικήτα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,9 χλμ..

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: «Ο αγώνας μου είναι πολιτικός, αφορά στο πώς πρέπει να λειτουργεί η χώρα» – Απαισιόδοξη για τη δίκη (Videos)

Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού στην Πυλαία – Έσβησε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε σώα η ένοικος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ληστές ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, του έσπασαν τα παράθυρα και το έκλεψαν στη μέση του δρόμου (Video)

diatrofi-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες τροφές καταπολεμούν τη φλεγμονή – Σπουδαία τα οφέλη τους

GEK_TERNA
BUSINESS

Μνημόνιο ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo για αντλησιοταμίευση €1,5 δισ.

e-65-1
ADVERTORIAL

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας – Ε65: Η πορεία των έργων

aftokinita_poliseis_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με «πράσινο» αλουμίνιο στα αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 13:15
Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ληστές ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, του έσπασαν τα παράθυρα και το έκλεψαν στη μέση του δρόμου (Video)

diatrofi-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες τροφές καταπολεμούν τη φλεγμονή – Σπουδαία τα οφέλη τους

GEK_TERNA
BUSINESS

Μνημόνιο ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo για αντλησιοταμίευση €1,5 δισ.

1 / 3