Λευκάδα: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βόρεια του Αγίου Νικήτα

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λευκάδα, σε απόσταση 288 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 7χλμ. βόρεια του Αγίου Νικήτα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,9 χλμ..

