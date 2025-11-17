Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού στην Πυλαία – Έσβησε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε σώα η ένοικος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, στην περιοχή της Πυλαίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία βγήκε ασφαλής από τις φλόγες, με τους πυροσβέστες να την κατεβάζουν μέσω του κλιμακοστασίου.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν πέντε οχήματα της πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες.
Διαβάστε επίσης:
Κυψέλη: Λουκέτο σε γηροκομείο από την Περιφέρεια Αττικής – Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, αβοήθητοι οι ηλικιωμένοι
Φρούριο η Αθήνα για την πορεία του Πολυτεχνείου, ανοιχτές οι πύλες μέχρι τη 1 μ.μ. – Κατέθεσε στεφάνι ο Τασούλας (videos)
Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για το μόσχευμα που θα του χαρίσει ζωή (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.