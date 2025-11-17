Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού στην Πυλαία – Έσβησε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε σώα η ένοικος

Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, στην περιοχή της Πυλαίας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία βγήκε ασφαλής από τις φλόγες, με τους πυροσβέστες να την κατεβάζουν μέσω του κλιμακοστασίου.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν πέντε οχήματα της πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες.

