Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Πυλαία (photos)

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα με 15 πυροσβέστες.

Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άτομα εντός του διαμερίσματος.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί και από την περιφερειακή οδό.

