Μετανάστευση, άμυνα και Γλυπτά του Παρθενώνα στην ατζέντα της συνάντησης Γεραπετρίτη με την Βρετανή ΥΠΕΞ

Το θέμα της ενίσχυσης του οπλοστασίου χωρών που απειλούν συμμάχους στο ΝΑΤΟ, καθώς και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ήταν τα δυο κύρια ζητήματα που έθιξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντηση του το απόγευμα της Πέμπτης με την Βρετανή ομόλογο του Yvette Cooper.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι, στο πλαίσιο της συμμαχικής μας σχέσης, θεωρούμε αναγκαίο όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών» τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τη Βρετανή ομόλογο του.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφερόμενος στα υπόλοιπα θέματα που συζήτησαν με την κ.Cooper σημείωσε ότι τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

«Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικού χαρακτήρα παγκόσμιο αίτημα που απηχεί την οικουμενικότητα του μνημείου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο μείζον αυτό ζήτημα» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης.

Επισήμανε, ακόμη, ότι η επίσκεψη της Βρετανής ομολόγου του είναι η πρώτη Βρετανού ΥΠΕΞ μετά από 8 χρόνια, και τόνισε ότι οι δυο χώρες συνδέονται με παραδοσιακή φιλία και οικονομικούς δεσμούς.

«Σε αυτό συμβάλλουν ουσιαστικά η ελληνική ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, οι Βρετανοί πολίτες που επισκέπτονται ξανά και ξανά τη χώρας μας. Όλοι αυτοί αποτελούν μέχρι σήμερα έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο, μία ισχυρή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών» είπε. Ο κ.Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και «τις τεράστιες προκλήσεις ασφαλείας, τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, καθώς και την προώθηση της δικαιότερης κατανομής των αμυντικών βαρών». Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα, την Ανατολική Μεσόγειο, και το Κυπριακό Ζήτημα.

«Ως προς την Ουκρανία, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και την εμπέδωση βιώσιμης ειρήνης. Ειρήνη, η οποία θα κατοχυρώνει πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα προβλέπει εκείνες τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε απειλής» είπε ο κ.Γεραπετρίτης και προσέθεσε:

«Για τη Γάζα, συμφωνήσαμε στην ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και της παροχής μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστίνιους. Είναι στρατηγική επιλογή μας να έχουμε ενεργό ρόλο στις προσπάθειες ειρήνευσης στη Γάζα, στον ανθρωπιστικό τομέα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ταυτόχρονα, στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω η υπάρχουσα διπλωματική κινητικότητα για την επίλυση του προβλήματος, και εν όψει της επικείμενης τρίτης άτυπης διευρυμένης συνάντησης, υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης της προόδου στον τομέα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, εκφράζοντας τη στήριξη του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της προσωπικής απεσταλμένης του για την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μετανάστευση

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στα προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή μας όπως «η τρομοκρατία, η θαλάσσια ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση» και είπε ότι αναφορικά με τη μετανάστευση, συμφωνήθηκε η έναρξη δομημένου διμερούς διαλόγου προκειμένου να συντονιστούν οι προσπάθειές για την από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μια αυστηρή, αλλά δίκαιη, μεταναστευτική πολιτική. Αναβαθμίσαμε ουσιωδώς τις δομές φιλοξενίας, επιταχύναμε τις διαδικασίες απονομής ασύλου, αλλά ταυτόχρονα επιτηρούμε με συνέπεια χερσαία και θαλάσσια σύνορα και εφαρμόζουμε ένα εξαιρετικά αυστηρό εθνικό κυρωτικό πλαίσιο.

Θεωρούμε, εντούτοις, αναγκαίο να υπάρξει ευρύτερη διακρατική συνεργασία, τόσο σε σχέση με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος της διακίνησης ανθρώπων, όσο και για τη διαχείριση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών. Η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της αλληλεγγύης και τονίζει την ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας με τους εταίρους μας αλλά και με τρίτες χώρες» είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Οι δηλώσεις της Βρετανής ΥΠΕΞ

Από την πλευρά της η Υπουργός Εξωτερικών, Κοινοπολιτειακών και Αναπτυξιακών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper στις δηλώσεις της αναφέρθηκε στις-όπως είπε- βαθιές ιστορικές σχέσεις και δεσμούς των δυο χωρών και χαρακτήρισε την επίσκεψη της δείγμα της εκτίμησης της χώρας της στη συνεργασία με την Ελλάδα. Είπε ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα σε πολλούς τομείς, όπως το Μεταναστευτικό και η Ουκρανία, εξέφρασε την ισχυρή όπως είπε- υποστήριξή της στο λαό της Ουκρανίας «έναντι της ρωσικής επιθετικότητας» και είπε ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη ειρήνη με κυρίαρχη Ουκρανία. Κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ότι επιθυμεί την κλιμάκωση του πολέμου, χαρακτήρισε σημαντικό το να επιτευχθεί πρόοδος στην «κινητοποίηση περιουσιακών στοιχείων» της Ρωσίας για να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα να έρθει στο τραπέζι για αναζήτησή ειρήνης. Παράλληλα, είπε ότι αυτή τη βδομάδα η βρετανική κυβέρνηση έκανε κίνηση, ώστε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Για τη Γάζα είπε ότι πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος και να ανοίξουν οι διάδρομοι να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των εγκληματικών δραστηριοτήτων γύρω από αυτήν.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο στην μείωση της παράνομης εισόδου, και χαρακτήρισε πολύ σημαντική την συνεργασία με την χώρα μας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

