Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Δεν είχαμε προηγούμενα, έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους»

Αναζητείται ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφος.

Ο ευρωβουλευτής επιτέθηκε για ασήμαντη αφορμή στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλου με τον οποίο έτυχε να βρεθούν σε διαφορετικές παρέες σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο ευρωβουλευτής έβαλε τρικλοποδιά στον δημοσιογράφο. Ο Νίκος Γιαννόπουλος του ζήτησε τον λόγο, λέγοντας «μη με ξανά ακουμπήσεις». Ο ευρωβουλευτής όχι μόνο δεν απολογήθηκε, αλλά του ζήτησε να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Καθώς κατευθύνονταν προς την έξοδο του έριξε γροθιά από πίσω.

Έχει ανοίξει μπιφ με πολλούς δημοσιογράφους

Ο Νίκος Γιαννόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε δήλωσε ότι δεν είχαν προηγούμενα. «Δεν έχω προηγούμενα μαζί του. Έχει ανοίξει μπιφ με πολλούς δημοσιογράφους. Σας θυμίζω τι έκανε μετά το νικητήριο καλάθι με τη Φενέρμπαχτσε σε έναν αγώνα του 2017. Τα μπιφ που έχει ανοίξει με τον Βασίλη τον Σκούρτη».

«Δεν μιλήσαμε. Δεν ήθελα να του μιλήσω, από τα προηγούμενα περιστατικά που είχα μαζί του. Ούτε εκείνος μου μίλησε. Δεν είχαμε καμία άλλη επαφή και φιλοδοξώ να μην έχω καμία άλλη επαφή μαζί του μέχρι να τα πούμε στο δικαστήριο», τόνισε.

Ο ίδιος περιέγραψε πως το πρωί στο ξενοδοχείο ο ευρωβουλευτής επιχείρησε να προσεγγίσει. «Προσπάθηκε να κάτσει δίπλα μας και του είπα “ή εσύ ή εγώ”. Εγώ έφυγα από το τραπέζι».

«Πρόχωρησα στη νομική κίνηση, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ήρθαμε νά κάνουμε μία δουλειά και με τη συμπεριφορά του δεν μας το επέτρεψε. Φάγαμε όλη τη μέρα στο τμήμα.

Διαβάστε επίσης

Νίκος Παππάς: Το κακό είχε ξεκινήσει από τα… παρκέ – Τα επεισόδια με Σκουντή, Μπουρούση και Σκουρτόπουλο

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

Νίκος Παππάς: Ένα σταθερό μοτίβο έντασης – Δημόσιος λόγος, διαδικτυακές συγκρούσεις και θεσμικές αντιδράσεις