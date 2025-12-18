search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 18:07

Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Δεν είχαμε προηγούμενα, έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους»

18.12.2025 18:07
gianno

Αναζητείται ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του δημοσιογράφος. 

Ο ευρωβουλευτής επιτέθηκε για ασήμαντη αφορμή στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλου με τον οποίο έτυχε να βρεθούν σε διαφορετικές παρέες σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο ευρωβουλευτής έβαλε τρικλοποδιά στον δημοσιογράφο. Ο Νίκος Γιαννόπουλος του ζήτησε τον λόγο, λέγοντας «μη με ξανά ακουμπήσεις». Ο ευρωβουλευτής όχι μόνο δεν απολογήθηκε, αλλά του ζήτησε να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Καθώς κατευθύνονταν προς την έξοδο του έριξε γροθιά από πίσω. 

Έχει ανοίξει μπιφ με πολλούς δημοσιογράφους

Ο Νίκος Γιαννόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε δήλωσε ότι δεν είχαν προηγούμενα. «Δεν έχω προηγούμενα μαζί του. Έχει ανοίξει μπιφ με πολλούς δημοσιογράφους. Σας θυμίζω τι έκανε μετά το νικητήριο καλάθι με τη Φενέρμπαχτσε σε έναν αγώνα του 2017. Τα μπιφ που έχει ανοίξει με τον Βασίλη τον Σκούρτη». 

«Δεν μιλήσαμε. Δεν ήθελα να του μιλήσω, από τα προηγούμενα περιστατικά που είχα μαζί του. Ούτε εκείνος μου μίλησε. Δεν είχαμε καμία άλλη επαφή και φιλοδοξώ να μην έχω καμία άλλη επαφή μαζί του μέχρι να τα πούμε στο δικαστήριο», τόνισε.

Ο ίδιος περιέγραψε πως το πρωί στο ξενοδοχείο ο ευρωβουλευτής επιχείρησε να προσεγγίσει.  «Προσπάθηκε να κάτσει δίπλα μας και του είπα “ή εσύ ή εγώ”. Εγώ έφυγα από το τραπέζι».

«Πρόχωρησα στη νομική  κίνηση, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ήρθαμε νά κάνουμε μία δουλειά και με τη συμπεριφορά του δεν μας το επέτρεψε. Φάγαμε όλη τη μέρα στο τμήμα.

Διαβάστε επίσης

Νίκος Παππάς: Το κακό είχε ξεκινήσει από τα… παρκέ – Τα επεισόδια με Σκουντή, Μπουρούση και Σκουρτόπουλο

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

Νίκος Παππάς: Ένα σταθερό μοτίβο έντασης –  Δημόσιος λόγος, διαδικτυακές συγκρούσεις και θεσμικές αντιδράσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

vrixelles xaos agrotes – new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)

christmas
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Συμβουλές για ασφαλή αγορά τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και λιγότερη σπατάλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:37
MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

1 / 3