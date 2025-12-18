search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 18:33

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

18.12.2025 18:33
MITSOTAKIS

«Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» του Πολεμικού Ναυτικού. 

Ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του και με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οικονομικό έγκλημα επιτηδείων και όχι σκάνδαλο υποστήριξε ο Γιάννης Μπρατάκος

Γιαννόπουλος για Νίκο Παππά: «Δεν είχαμε προηγούμενα, έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους»

Ο Φάμελλος διαψεύδει ότι διαφώνησε ο Πολάκης για διαγραφή Παππά – Τι είπε για κόμμα Τσίπρα, κάλεσμα σε ΠΑΣΟΚ, όχι σε Ζωή, Βαρουφάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harrison ford 88- new
LIFESTYLE

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

chomsky epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

konstadopoulou-lazaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική: Εκρηκτικό φινάλε για το 2025, χαμός με τα περί «παιδεραστή» – Για συκοφαντία μιλά η Ζωή, ομαδικές μηνύσεις προανήγγειλε ο Λαζαρίδης

nina-kassimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραβάει το σχοινί η Κασιμάτη: Αφού ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, καλωσόρισε τη φρεγάτα «Κίμων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 20:27
harrison ford 88- new
LIFESTYLE

Τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει ο Χάρισον Φορντ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών

chomsky epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Τσόμσκι, Λολίτα, φράσεις γραμμένες σε γυναικεία σώματα και μηνύματα για «κορίτσια» στα νέα αρχεία του Επστάιν

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοερευνητή – Οι έρευνες για αγνοούμενους με κβαντική φυσική, DNA και… Nintendo

1 / 3