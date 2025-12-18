Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του και με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.
