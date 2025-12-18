Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οικονομικό έγκλημα επιτηδείων και όχι σκάνδαλο υποστήριξε ο Γιάννης Μπρατάκος

Αρνήθηκε να χαρακτηρίσει «σκάνδαλο» την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και νυν πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη σκάνδαλο, γιατί αυτό που φαίνεται να υπάρχει είναι μια βαθιά σχέση κάποιων, η οποία είναι δυσώδης και έχει οικονομικό αντικείμενο», είπε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή.

Ο κ. Μπρατάκος με την κατάθεση του οποίου έπεσε η αυλαία της «εξέτασης» μαρτύρων λόγω εορτών, μίλησε «για σχέδιο από κάποιους επιτήδειους, που έχουν διαπράξει σοβαρές οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες πιθανότατα συνιστούν οικονομικό έγκλημα».

Ανέφερε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβανόταν στις δικές του αρμοδιότητες και πως ο ίδιος ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2023 μετά την επιστολή Σημανδράκου. Σε ερώτηση για τη σχέση του Ευάγγελου Σημανδράκου με τον Λευτέρη Αυγενάκη τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά δυσλειτουργική», ενώ στο ερώτημα εάν ο κ. Σημανδράκος του είπε ότι «δέχεται πιέσεις από τον υπουργό τον κ. Αυγενάκη για αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ», απάντησε αρνητικά.

Σχολίασε ακόμη, στον απόηχο της κόντρας για τις κουμπαριές πως «είναι άδικο να την πληρώνει ο Ανδρουλάκης επειδή ο κουμπάρος του βρέθηκε εμπλεκόμενος, όπως είναι άδικο να την πληρώνει ο Μητσοτάκης επειδή ο πατέρας του πάντρεψε κάποιον πριν 30 χρόνια».

Ένταση

Ένταση υπήρξε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη χθεσινή της αναφορά σε παιδεραστές εντός της ΝΔ, μιλώντας για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Γεωργιάδη. Η ίδια διευκρίνισε ότι η αναφορά της δεν αφορούσε στον Άδωνι, αλλα στον πρώην βουλευτή Νίκο Γεωργιάδη.

Πηγές ΝΔ

Γ. Μπρατάκος: Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια γενική παθογένεια της χώρας μας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιλαμβανόταν στις δικές του αρμοδιότητές, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως η λειτουργία του Οργανισμού «είναι μια γενική παθογένεια της χώρας μας».

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη πότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά για τα προβλήματα και την κακοδιαχείριση του ΟΕΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπρατάκος τόνισε ότι ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2023 μετά από την επιστολή Σημανδράκου. Για τα ζητήματα που αναδεικνύονται ενημερώθηκε, αργότερα, από τα δημοσιεύματα που αφορούσαν τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ σημείωσε ότι ουδέποτε τέθηκε σε γνώση του από τον κ. Σημανδράκο οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πιέσεις από τον τότε υπουργό κ. Αυγενάκη.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Στη σημερινή του κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπρατάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αναφέρθηκε στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου παρουσία των κ. Σημανδράκου, Παπασταύρου και Βορίδη, στις οποίες ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε τόσο για το σοβαρό θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Αυγενάκη, όσο και για τα 9.309 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια πληρωμής. Ο κ. Μπρατάκος επιβεβαίωσε πως είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων και την πρόθεση του κ. Σημανδράκου να παραιτηθεί εξαιτίας της «τοξικής σχέσης του» με τον κ. Αυγενάκη. Αυτή η παραδοχή δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά τόσο για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν είχε καμία γνώση για τα ζητήματα που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να χαρακτηριστεί «εγκληματική οργάνωση» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όσο και για την ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ταχθεί στο πλευρό των Αυγενάκη – Μπαμπασίδη, για τους οποίους είναι πλέον γνωστές σε όλο τον ελληνικό λαό τι ακολούθησε.

Είναι προφανείς από τις επιστολές Σημανδράκου η αναφορά στις προβληματικές πληρωμές στην περιφέρεια της Κρήτης, στην οποία εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης.

Ωστόσο, ο κ. Μπρατάκος επιχείρησε να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι κατά τη διάρκεια των δυο συναντήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν τέθηκε κανένα ζήτημα λειτουργίας και διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά μόνο η προβληματική σχέση Αυγενάκη-Σημανδράκου .

Ο Κ. Μπρατάκος επιχείρησε να δικαιολογήσει το «πραξικόπημα» Μπαμπασίδη, στελέχους της ΝΔ και Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που ακύρωσε αποφάσεις του διορισμένου μέσω ΑΣΕΠ Προέδρου του Οργανισμού Σημανδράκου, εξαναγκάζοντάς τον σε παραίτηση.

Ο κ. Μπρατάκος κατέθεσε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχει κυβερνητική πηγή που να έδωσε πληροφορίες στον κ. Μπουκώρο ότι βρίσκονταν στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλώνοντας παντελή άγνοια!

Ο κ. Μπρατάκος σήμερα προστέθηκε και αυτός στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Ο «ιός της άγνοιας» έπληξε και τον κ. Μπρατάκο, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου.

Ακόμα ένας στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή «ανήξερος» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους. Σε συνεννόηση με την πλειοψηφία της Επιτροπής, ακολούθησε το ίδιο μοτίβο με τους προηγούμενους. Τουλάχιστον, αυτή τη φορά, οι «πηγές της ΝΔ» δεν δημοσιοποίησαν την τοποθέτησή του πριν καν αυτή να ολοκληρωθεί.

Ο κ. Μπρατάκος παραδέχθηκε ότι είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τις καταγγελίες του (τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ), Ευάγγελου Σημανδράκου. Ο οποίος ενημέρωνε τότε το Μαξίμου ότι υπήρχαν 9.309 «αμαρτωλά» ΑΦΜ, τα οποία μάλιστα εξαίρεσε από τις τότε πληρωμές. Το αιτιολογικό ήταν ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιδότηση, με το 63% μάλιστα, να προέρχονται από την Κρήτη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση, ενώ όφειλε να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο και να δώσει ένα τέλος στη δράση του κυκλώματος, προτίμησε να κάνει πολιτική διαχείριση του προβλήματος, σαν να υφίστατο απλά μια… ασυμφωνία χαρακτήρα μεταξύ Σημανδράκου και Αυγενάκη. Με απώτερο στόχο, να μην αγγίξουν όσους καρπώνονταν τις παράνομες επιδοτήσεις για να συντηρούν το «γαλάζιο» πελατειακό δίκτυο, σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Κατά τα λοιπά, όπως και όσοι προηγήθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε άγνοια για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή σε αυτές κορυφαίων υπουργών και του ίδιου του πρωθυπουργού. Και αναρμόδιος για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη λεηλασία του οποίου δεν φταίνε οι «γαλάζιοι» οργανωτές του κυκλώματος αλλά οι «διαχρονικές παθογένειες».

Απλά ξέχασε να αναφέρει ότι η «παθογένεια» έχει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης – Μέγαρο Μαξίμου.

Κατάλογος μαρτύρων από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν, αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής το νέο έτος.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της να γνωρίζουν πριν το κλείσιμο της Βουλής, ποιοι μάρτυρες και με ποια σειρά θα κληθούν στην επιτροπή το νέο έτος. «Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, θα συνιστά άλλη μια μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να φέρει προ τετελεσμένων τους Βουλευτές της αντιπολίτευσης και να καλέσει αποκλειστικά τους μάρτυρες που επιθυμεί», τόνισαν.

Ο κατάλογος μαρτύρων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ:

Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Κουνάβη Μαρία, Διευθύντρια Ελέγχων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Παπουτσή Σίσσυ, Διευθύντρια Ελέγχων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Καρχριμάνης Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας

Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ

Μαγειρία Ανθούλα, Παραγωγός

Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπάλληλος στην ΜΕΑ, Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλεξόπουλος Κώστας, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

Μαχλέρας Φραγκίσκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Αμεσων Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσικνάκης Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης

Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018

Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019

