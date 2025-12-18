search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 16:24

Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – Τον συνέδεσε με βιασμούς ανηλίκων στην Εξεταστική

18.12.2025 16:24
zoi-adonis-24

Εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου στέλνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με το οποίο ζητά από τη πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απολογηθεί για όσα ανέφερε στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε: «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη, θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της, καθώς, παρότι η κ. Κωνσταντοπούλου διόρθωσε λέγοντας πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: “ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..”, μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο@androulakisnick που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το@pasok την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών. Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!», καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Παραδόθηκε η φρεγάτα «Κίμων» – «Με τις 4 Belharra έχουμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του», δήλωσε ο Δένδιας

Αγροτικό: «Όχι» του ΣΥΡΙΖΑ σε διακομματική επιτροπή και υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ο Άκης Σκέρτσος απαντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εκπροσωπεί αυθεντικά την πολιτική δυστοπία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christine_lagarde_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ προειδοποιεί κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με το δάνειο στην Ουκρανία

MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή 4 συλληφθέντες για τους τόνους κοκαΐνης – «Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», ισχυρίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

vrixelles xaos agrotes – new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις Βρυξέλλες: Δακρυγόνα και αντλίες νερού από την αστυνομία, με τρακτέρ και… πατάτες απαντούν οι αγρότες (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:43
christine_lagarde_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ προειδοποιεί κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με το δάνειο στην Ουκρανία

MITSOTAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά κεφάλαια που είναι παγωμένα στη Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία ο καγκελάριος Μερτς

1 / 3