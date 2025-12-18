search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 18:25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.12.2025 16:36

Τίτλοι τέλους στην ανάκριση για το μπάζωμα στα Τέμπη – Τι είπε στην απολογία του ο Τριαντόπουλος

triantopoulos

Έκλεισε ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών με την απολογία του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η απολογία του για παράβαση καθήκοντος πραγματοποιήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου Φωτεινής Μηλιώνη. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών η δικογραφία για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, θα οδηγηθεί προς κρίση στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου το οποίο αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο θα έχει αποφανθεί αν θα υπάρξει Ειδικό Δικαστήριο ή αν θα προχωρήσει σε απαλλαγή του κ. Τριαντόπουλου.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος που δεν είχε δώσει εξηγήσεις στη Βουλή προσήλθε στην ανακρίτρια και σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την σε βάρος του κατηγορία, υποστηρίζοντας, ότι δεν έδωσε εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η απολογία Τριαντόπουλου συνοδεύτηκε από την υποβολή γραπτού υπομνήματος το οποίο υπογράφει ο δικηγόρος του καθηγητής πανεπιστημίου Αλέξανδρος Δημάκης.

Να σημειωθεί, ότι συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας για το μπάζωμα έχουν ζητήσει από την ανακρίτρια την αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Απολογήθηκε και ο Αγοραστός

Παράλληλα, πριν από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, απολογήθηκε και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός που επίσης έχει παραπεμφθεί με βάση τις διατάξεις για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ως συμμέτοχος, όπως και άλλοι τέσσερις, στελέχη της Πυροσβεστικής, που επίσης απολογήθηκαν.

Ο Κώστας Αγοραστός αρνήθηκε ότι ήταν αυτός που έδωσε εντολή για να καλυφθεί με χαλίκι ο χώρος του δυστυχήματος, καθώς με δήλωση του συνηγόρου του Άρη Τζανετή, υποστήριξε ότι ούτε αρμοδιότητα είχε καθώς οι αρμοδιότητες αυτού του τύπου ήταν δουλειά των ανακριτικών υπαλλήλων.

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

