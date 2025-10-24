Πένθος για τον Κώστα Αγοραστό – Πέθανε η μητέρα του

Πένθος για τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, καθώς όπως αναφέρει το larissanet, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Αλεξάνδρα, σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

