Πένθος για τον Κώστα Αγοραστό – Πέθανε η μητέρα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πένθος για τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, καθώς όπως αναφέρει το larissanet, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Αλεξάνδρα, σε ηλικία 92 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.
Διαβάστε επίσης:
Ο Σκέρτσος παραδέχθηκε ότι το Μαξίμου ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το ’19
Μαρινάκης για πρόταση Μπακογιάννη: Δεν το βλέπω…
Συνάντηση Δένδια με τον γιο του Χαφτάρ στην Αθήνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.