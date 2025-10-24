Ο Σκέρτσος παραδέχθηκε ότι το Μαξίμου ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το ’19

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια ενδιαφέρουσα παραδοχή έκανε χθες, μιλώντας σε συνέδριο ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σχετικά με το αν και από πότε το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Μαξίμου γνώριζε ήδη από το 2019 τα τεράστια προβλήματα στον Οργανισμό και ότι είχε ενημερωθεί στη συνέχεια για «τις έρευνες που γίνονταν», τις οποίες, μάλιστα, είπε ότι «τις ενθαρρύναμε κιόλας».
Από την παραδοχή Σκέρτσου, ωστόσο, προκύπτουν δύο ζητήματα:
Όπως και νά’χει, πάντως, με τα όσα λέγονται στην Εξεταστική όλο περισσσότερο ενισχύεται η εντύπωση ότι το σκάνδαλο έχει κυρίως – για να μην πούμε αποκλειστικά – «γαλάζιο» χρώμα.
