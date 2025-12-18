search
18.12.2025 21:56

Νίκος Παππάς: «Δεν δραπέτευσε από το Στρασβούργο για να αποφύγει τη σύλληψη» λέει το περιβάλλον του

Στην Αθήνα βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπάς μετά την χειροδικία κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου σε μπαρ στο Στρασβούργο. 

Το περιβάλλον του Νίκου Παππά υποστηρίζει ότι δεν κρύφτηκε ώστε να γλιτώσει το αυτόφωρο. «Δεν κρύφτηκε, ούτε δραπέτευσε για να διαφύγει της σύλληψης. Η αστυνομία θα μπορούσε να έρθει στο γραφείο του στο Στρασβούργο και να τον βρει , όμως δεν τον αναζήτησε κανείς. Την επόμενη μέρα του συμβάντος ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα του. Πήγε στις ψηφοφορίες του ευρωκοινοβουλίου, έκανε την προγραμματισμένη ομιλία και το ίδιο απόγευμα αποχώρησε, όπως είχε προγραμματίσει για Ελλάδα». 

Ο δημοσιογράφος έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ευρωβουλευτή και στην Ελλάδα.

