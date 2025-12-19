Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ, ειδικά της επαρχίας, αν δεν βρεθεί κάποια λύση για το θέμα των αγροτών τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η απόφαση της Πανελλαδικής Σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες, για κλιμάκωση, έφερε την κυβέρνηση σε αδιέξοδο, καθώς ακόμα και το επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου ότι οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις διελεύσεις τους έπεσε στο κενό.

«Οι αγρότες δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν δρόμο στην επιβίωση όλου του λαού» λένε οι αγρότες, οι οποίοι διευκρινίζουν ότι από την ερχόμενη Τρίτη οι πολίτες θα μπορούν να περνάνε ελεύθερα από τα μπλόκα για να πηγαίνουν στις προορισμούς τους.

Η απάντηση αυτή δόθηκε από τους εκπροσώπους των αγροτών καθώς η κυβέρνηση επιχείρησε να βάλει απέναντι στην κοινωνία τους ανθρώπους που όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται στα μπλόκα.

Το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα εισπράττουν τις γκρίνιες και τις διαμαρτυρίες των αγροτών. Στην συνάντηση που είχαν με τον Κώστα Τσιάρα, άλλωστε, εξέφρασαν την αγωνία τους, καθώς το ρήγμα ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και στον αγροτικό κόσμο βαθαίνει.

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται πάντως να επιμένει ότι «τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Από εκεί και πέρα, οι εκπρόσωποι των αγροτών πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει.

Πρέπει επίσης να υπολογίσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με προηγούμενες, περνάει από τα λόγια στις πράξεις, όχι για πρώτη φορά, για ακόμα μία φορά.

Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο και περιμένει από την πλευρά των αγροτών να γίνει μία σοβαρή συζήτηση που να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχει τεθεί».

Από την πλευρά τους οι αγρότες απαντούν ότι «Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και επιβεβαιώνει ότι ο διάλογος που προτείνει είναι προσχηματικός», επισημαίνοντας πως «διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματά μας, με τους δικούς μας όρους».

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους προκειμένου να μην δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση, καθώς τα γαλάζια στελέχη παραδέχονται ότι η χθεσινή αστοχία με τον ΕΛΓΑ πυροδότησε ακόμα περισσότερο την ένταση.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριζαν ότι παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η εν κινήσει μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι καταβολές στους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα φέτος ανέρχονται στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ήδη περισσότερα από όσα είχαν λάβει πέρσι συνολικά (3,1 δισ.), ενώ έως το τέλος του έτους θα εκταμιευθούν ακόμα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς παραγωγούς.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ψηφίζεται στην Βουλή η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με ονομαστική ψηφοφορία, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει κομματική πειθαρχία, καθώς κάποιοι βουλευτές στην ενημέρωση που είχε γίνει από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν διαφοροποιηθεί σε αυτό το θέμα.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική: Εκρηκτικό φινάλε για το 2025, χαμός με τα περί «παιδεραστή» – Για συκοφαντία μιλά η Ζωή, ομαδικές μηνύσεις προανήγγειλε ο Λαζαρίδης

Τσιάρας: «Συνειδητή θεσμική επιλογή» η υπαγωγή ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση που καταψηφίζει

Μετανάστευση, άμυνα και Γλυπτά του Παρθενώνα στην ατζέντα της συνάντησης Γεραπετρίτη με την Βρετανή ΥΠΕΞ