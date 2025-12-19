Παππάς: «Δεν με αναζήτησε κανείς, δεν φυγαδεύτηκα – Ζητώ συγγνώμη για το επεισόδιο, ντρέπομαι»

Τη δική του άποψη για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο έδωσε σήμερα, με δηλώσεις του, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, στο MEGA ο – ανεξάρτητος πλέον – ευρωβουλευτής. Νικος Παππάς.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα του γραφείου μου, όπως φεύγω κάθε πρωί. Έκανα τα ραντεβού και στη συνέχεια, μέσω Γερμανίας, επέστρεψα στην Ελλάδα. Κανείς δεν με αναζήτησε για να με συλλάβει. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”;

Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι;

Σήκωσα το χέρι μου όταν μου είπε κάτι πολύ προσβλητικό, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω… αν είναι δυνατόν. Δε θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», είπε αρχικά.

«Zητάω συγγνώμη από όλους για αυτή την πράξη δεν γρονθοκόπησα όμως κανέναν», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ για τη συνάντηση που είχαν την επομένη ημέρα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στις Βρυξέλλες είπε:

«Συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο όταν κατέβηκα να πάρω τον καφέ είδα έναν άνθρωπο να μου κάνει νεύμα και προστακτική που το σιχαίνομα «φύγε από εδώ». Πήρα τον καφέ μου και έφυγα. Τι διάλογο να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο. Του εξήγησα ότι εδώ μένω, με καμία αρνητική διάθεση».

«Σήκωσα το χέρι -Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα»

Ο Νίκος Παππάς περιγράφοντας το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο στο Στρασβούργο είπε πως «είχα γυρισμένη πλάτη στην παρέα, άκουγα τα ελληνικά, δεν μου έκανε εντύπωση, η παρέα μου είπε ότι ήταν δημοσιογράφοι.

Το μαγαζί έχει κάποια σταντ, πολλές φορές ο κόσμος που περνάει από δίπλα δεν βλέπει τα πόδια μου, τρακάρουν, τα παίρνεις και συνεχίζουμε.

Ένιωσα ότι με παρασύρει που μου φάνηκε επιτηδευμένο, σήκωσα το κεφάλι μου και εκεί που πήγε να με παρασύρει του είπα ζήτα συγγνώμη και αυτός μου απάντησε “σιγά μη ζητήσω συγγνώμη σε σένα ρε Παππά”.

Επειδή το μαγαζί δεν είχε μουσική του είπα “δεν κατάλαβα το ύφος σου, δεν ξέρω ποιος είσαι” και αυτός μου απάντησε “ξέρεις ποιος είμαι και μπορώ να σε καταστρέψω”.

Τον είδα σαν φιγούρα αλλόκοτη και είχε πιει αρκετά και ψαχνόταν για μπελάδες. Τον πήγα έξω και όταν πήγαμε έξω επέμεινα να μου πει ποιος είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του περιστατικού ο Νίκος Παππάς πρόσθεσε «μου είπε εκεί ένα σχόλιο για ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα το αναφέρω στη μήνυση που θα του κάνω, έχει να κάνει με θέμα υγείας και αυτό με έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου.

Με το που άκουσα το σχόλιο σήκωσα το χέρι. Σε καμία περίπτωση δεν τον γρονθοκόπησα, δεν τον χτύπησα από πίσω, δεν ήθελα να του προκαλέσω σωματική βλάβη που δεν προκύπτει. Σε καμιά περίπτωση δεν με τιμά και μετανιώνω».

Θετική εξέλιξη η διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας

Σε ότι αφορά την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ήταν «το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτήν την ιστορία».

Πρόσθεσε ότι «κανένας δεν με πήρε να με ρωτήσει τη δική μου πλευρά, αυτό είναι το μόνο ύποπτο» και συνέχισε:

«Η διαγραφή είαι μια θετική εξέλιξη χωρίς να υποτιμώ κανέναν, μιας και δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας πλέον, υπήρχε τελείως διαφορετική προσέγγιση, έχει αλλάξει η κατάσταση στο κόμμα εγώ με άλλους μπήκα, άλλοι ήρθαν, ήρθα στο κόμμα με τον Τσίπρα, μετά ο Κασσελάκης με έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο».

«Kανένας που ακούει αυτή την ιστορία δεν θέλω να επαναλάβει τη συμπεριφορά. Οσο και να με απείλησε αυτός ο άνθρωπος όσο και να με προκάλεσε η βία δεν είναι απάντηση», συνέχισε αναφερόμενος στο περιστατικό ξύλου στις Βρυξέλλες.

«Θες να σου πω όταν ο Διαμαντίδης έφτυνε τους αντίπαλους και ο Πρίντεζης έριχνε μπουνιές σε αντιπάλους;», συνέχισε θέλοντας να πει ότι δεν είναι όλοι όπως δείχνουν.

«Οι προκλήσεις και οι απειλές που δέχομαι καθημερινά είναι πολλές έχω αυτοκυριαρχία και φίλτρα και έχω υπομονή, αν δεν είχα θα ήμουν φυλακή», συνέχισε και αναφερόμενο και πάλι στο περιστατικό υποστήριξε:

«Ειπώθηκε κάτι που δεν μπόρεσα να διαχειριστώ. Είναι ένα μάθημα αυτό είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία που περνώ εγώ και η οικογένειά μου. Είναι ένα μάθημα ότι ακόμη και σε τέτοια σχόλια πρέπει να κρατώ την ψυχραιμία μου».

«Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στα κυβικά μου…»

Κατέληξε λέγοντας ότι το περιστατικό και όσα ακολούθησαν «με φέρνει σε αμήχανη και άβολη θέση, δεν με κολακεύει και δεν με τιμά να με βγάζουν για ξυλοδαρμούς.

Δεν ήρθα από κολέγια και παλάτια έχω τσακωθεί μικρότερος, μαγκιά δεν είναι να τα βάζεις με κάποιον που δεν είνα στα κυβικά σου.

Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στα κυβικά μου. Δεν μιλάω μόνο για σωματική βία. δεν τσακώθηκα ποτέ με πιτσιρικάδες στο μπάσκετ τα έβαζα με ανθρώπους πιο πάνω από εμένα».

