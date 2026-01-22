search
22.01.2026
22.01.2026

Ο Μητσοτάκης δεν πάει στο Νταβός, απευθείας στις Βρυξέλλες το απόγευμα

22.01.2026 07:47
MITSOTAKIS

Δεν θα μεταβεί τελικά στο Νταβός της Ελβετίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, καθώς ο χρόνος είναι πλέον πολύ περιορισμένος, αφού το απόγευμα θα πρέπει να βρεθεί στις Βρυξέλλες για μία κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν ταξίδεψε χθες, όπως ήταν προγραμματισμένο, λόγων των καιρικών συνθηκών και της κατάστασης στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση.

Ενώ, σήμερα, στις 8 το απόγευμα θα πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τις εξελίξεις στη Γροιλανδία και τη στάση της Ε.Ε. έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ταύτιση με την ΕΕ

H κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συνταχθεί πλήρως με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έναντι του Συμβουλίου Ειρήνης απορρίπτοντας την πρόσκληση του κ. Τραμπ, θέση που αναμένεται να επισημοποιηθεί σήμερα σε συνάρτηση και με την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής όπου όλα αυτά τα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι των ηγετών.

«Η απόφαση που έχει λάβει η κυβέρνηση είναι ταυτόσημη με αυτή των άλλων ευρωπαϊκών κρατών», δήλωσε χθες το βράδυ στο Action24 ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας πως η Ε.Ε. διαμορφώνει ως θέση «να  μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης».

