Βουλή: Σάλος από αναφορές του πρώην Σπαρτιάτη βουλευτή Βαλτογιάννη για τη χούντα – Καταδίκασαν τα κόμματα

Την οργή των βουλευτών προκάλεσε ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Διονύσης Βαλτογιάννης, όταν από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής έφερε ως παράδειγμα καλής πρακτικής τη διαγραφή χρεών από τη χούντα το 1968.



Κατά τη συζήτηση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι «αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας, δύο είναι οι λύσεις! Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε το Μάρτιο του 1968, πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών».



Άμεση ήταν η αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας, που καταδίκασαν τις ντροπιαστικές αναφορές του βουλευτή.



«Χούντα. Χούντα; Στη χούντα αναφέρεται; Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά στη Βουλή», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου.



«Εάν αναρωτιέστε ποια περίοδο αφορά, σας λέω ότι η ιστορία είναι δεδομένη. Αυτή την περίοδο αφορά. Είναι όμως δικό σας θέμα αν θα ζητήσετε το λόγο για να αντιδράσετε», απάντησε τότε ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.





Ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα





«Είναι ντροπή από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα να επικαλείται πράξεις της χούντας τις οποίες, πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής, στη συνέχεια η χώρα κλήθηκε να πληρώσει πολλαπλάσια. Όταν όμως έχουν καταστρατηγηθεί βασικότερα ζητήματα, τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Οικονόμου, ζητώντας παράλληλα «να ληφθούν τα δέοντα μέτρα».



Απερίφραστα καταδίκασε τις αναφορές και ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «είναι ανεπίτρεπτο 52 χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση να ακούγονται φράσεις που μας γυρίζουν πίσω στη σκοτεινή επταετία, που έχει αποδειχθεί, πέραν πάσης ιστορικής αμφισβήτησης, ότι έπληξε βαριά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα αλλά και την οικονομία και ανάπτυξη του τόπου μας».



«Είναι ντροπή να ακούγονται στην Ολομέλεια τέτοιου είδους πράγματα. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε ακόμα και ως μεμονωμένα περιστατικά στην Ολομέλεια» είπε ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, αφού καταδίκασε τα όσα ακούστηκαν, είπε ότι το θέμα θα τεθεί και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

