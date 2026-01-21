Βουλή: Καβγάς λόγω πρότασης του προεδρείου να συντομεύσει η διαδικασία με περικοπή των ομιλητών – «Λογοκρισία, μια γαλαρία αποφάσισε»

Μαραθώνια αποδεικνύεται η συζήτηση στη Βουλή για την Διακομματική την οποία προκάλεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τελικά δεν παρέστη, ενώ δεν κατάφερε να μεταβεί σήμερα στο Νταβός λόγω καιρικών συνθηκών.

Ένταση προκλήθηκε όταν το προεδρείο, και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος Βασίλης Βιλιάρδος, πρότεινε να κλείσει ο κατάλογος ομιλητών στις 23:00, κάτι που θα είχε συνέπεια να κοπούν ομιλητές από τον κατάλογο όπου είχαν εγγραφεί για να μιλήσουν. Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία με συνοπτικές διαδικασίες, με την αντιπολίτευση να αμφισβητεί ότι αυτή πέρασε με την έγκριση της πλειοψηφίας, καθώς η αίθουσα ήταν μισοάδεια.

Ειδικότερα οι Δημήτρης Μάντζος, Κώστας Μπάρκας και Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, κατήγγειλαν το προεδρείο, ζητώντας η συζήτηση να συνεχιστεί την Πέμπτη, καταγγέλλοντας «λογοκρισία».

«Καλείτε τα κόμματα σε διάλογο και δεν τα αφήνετε να μιλήσουν» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δ. Μάντζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί την κ. Αθηνά Λινού που εκείνη τη στιγμή ήταν στο βήμα, να μην τοποθετηθεί για να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία. Αφού η κ. Λινού κατέβηκε χωρίς να μιλήσει, ανέβηκε ο ανεξάρτητος Ιωάννης Κόντης, λέγοντας κι αυτός ότι με αυτή την φασαρία δεν μπορούσε να τοποθετηθεί.

«Ποια πλειοψηφία αποφάσισε; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία είναι, όχι πλειοψηφία!», αντέδρασε σε έντονο ύφος η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έτσι ο Β. Βιλιάρδος αποφάσισε 5λεπτη διακοπή και στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος έδωσε τη λύση: Ενημέρωσε ότι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης με τον οποίο επικοινώνησε δεν έχει καμία πρόθεση να κοπούν ομιλητές, κι έτσι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ακόμα και αν φτάσει 2 το πρωί.

«Δεν υπάρχει διάθεση να κοπούν ομιλητές. Θα πάμε μέχρι τις 2 το πρωί και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Ο πρόεδρος δεν έχει τέτοια διάθεση. Λύθηκαν όλα», ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

