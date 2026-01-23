Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις

Συνέντευξη στο Euronews παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Μιλώντας για τη σύνοδο Κορυφής είπε ότι «οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες. Ήταν καλα τα σχόλια Τραμπ για να αποκλιμακώσει την κατάσταση».

Στην ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε «το όνομά του αναφέρθηκε. Πιστεύω ότι ήταν καλό ότι έκανε δηλώσεις που έδειξαν ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη Γροιλανδία».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη απάντησε με μια φωνή – με μόνο μια εξαίρεση – να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Η εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια οπότε δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη». «Πιστεύω, όμως, ότι βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα» πρόσθεσε.

Κληθείς να τοποθετηθεί επί των επικριτικών δηλώσεων του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Φίτσο, ότι ήταν χάσιμο χρόνου η Σύνοδος Κορυφής της Πέμπτης, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε «μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η στρατηγική αυτονομίας επιταχύνεται. Ήμουν ο πρώτος που επισήμανα ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή άμυνα».

«Πρέπει να είμαστε όλοι φιλικοί και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και αυτό ισχύει και τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. Είμαστε όλοι ειλικρινείς στις συζητήσεις αυτές, χωρίς συμβούλους και κινητά».

Για το συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ είπε ότι «αυτό που ανακοινώθηκε, υπερβαίνει τον ΟΗΕ. Είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ θέλουνε να είναι μέρος του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας. Δεν θα είχαμε ανακωχή, χωρίς την εμπλοκή Τραμπ.

Θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας για τη Γάζα. Αν υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ μόνο για τη Γάζα και για περιορισμένο διάστημα θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Αλλά πρέπει να εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ευρωπαική παρουσία όσον αφορά το μέλλον για τη Γάζα».

Όσον αφορά τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχουν περισσότερα οφέλη από ό,τι αρνητικά σε αυτές τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να έχουμε εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες ή ενώσεις άλλων χωρών. Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, έχουμε κάθε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη υπέρ του ελεύθερου εμπορίου».

