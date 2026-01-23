search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 11:43

Τσόκας (πρώην πολιτευτής «Νίκης»): Η Καρυστιανού «φαβορί για την πρωθυπουργία» μέσω μαθηματικών αναλύσεων

23.01.2026 11:43
athanasios-tsokas

Ως φαβορί για την πρωθυπουργία, μέσω μαθηματικών αναλύσεων, χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο πρώην πολιτευτής της «Νίκης», Αθανάσιος Τσόκας.

Όπως είπε ο ίδιος, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο ίδιος είναι στο κίνημα Καρυστιανού, δηλώνοντας αυθόρμητος υποστηρικτής.

Ως μαθηματικός και συνταξιούχος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης είπε πως σύμφωνα με τις αναλύσεις του η κα Καρυστιανού είναι «το φαβορί για την πρωθυπουργία», καθώς όπως είπε, θα πάρει μεγάλο κομμάτι των ανενεργών ψηφοφόρων. «Με μαθηματική ακρίβεια η Καρυστιανού θα αλιεύσει ένα σεβαστό ποσοστό από τους ανενεργούς, ένα 20, ένα 30, ένα 40, δηλαδή 4 στους 10 μπορεί να πάνε, ειδικά οι νέοι», τόνισε. «Η συμμετοχή θα γίνει 70% και όχι 50%. Θα συρρικνώσουν το 30% του Μητσοτάκη, θα είναι 24%», είπε.

Ο ίδιος δηλώνει αυθόρμητος υποστηρικτής, αφού, όπως είπε ότι τον πρόδωσε η Νίκη. «Παραιτήθηκα από τη Νίκη τη μέρα που διέγραψαν τον Νίκο Παπαδόπουλο», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι στέλνει προτάσεις για τα οικονομικά και άλλα θέματα στην κα Καρυστιανού, ωστόσο η ίδια «είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει τις προτάσεις αυτές».

Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη ανανέωσης της βουλής, καθώς όπως είπε «έχουμε τους αιώνιους φοιτητές, αλλά έχουμε και τους αιώνιους βουλευτές, βαρεθήκαμε να τους βλέπουμε!»

Διαβάστε επίσης:

Φαραντούρης: «Δεν έχω καταλάβει γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές» – Τι είπε για αμβλώσεις και Καρυστιανού (video)

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η ανθεκτικότητα της ΝΔ, η απουσία εναλλακτικής και μια κοινωνία αναζητά εκπροσώπηση

Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecornu_gallia_2301_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

OSCARS_NOVA
ADVERTORIAL

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

delcy-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

agrotes_larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στην πόλη (photos)

elon musk 9876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτοξεύεται η περιουσία του Έλον Μασκ: Στα 788 δισ. δολάρια με νέο ιστορικό ρεκόρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 13:58
lecornu_gallia_2301_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

OSCARS_NOVA
ADVERTORIAL

Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

delcy-rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

1 / 3