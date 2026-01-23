Τσόκας (πρώην πολιτευτής «Νίκης»): Η Καρυστιανού «φαβορί για την πρωθυπουργία» μέσω μαθηματικών αναλύσεων

Ως φαβορί για την πρωθυπουργία, μέσω μαθηματικών αναλύσεων, χαρακτήρισε τη Μαρία Καρυστιανού ο πρώην πολιτευτής της «Νίκης», Αθανάσιος Τσόκας.

Όπως είπε ο ίδιος, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο ίδιος είναι στο κίνημα Καρυστιανού, δηλώνοντας αυθόρμητος υποστηρικτής.

Ως μαθηματικός και συνταξιούχος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης είπε πως σύμφωνα με τις αναλύσεις του η κα Καρυστιανού είναι «το φαβορί για την πρωθυπουργία», καθώς όπως είπε, θα πάρει μεγάλο κομμάτι των ανενεργών ψηφοφόρων. «Με μαθηματική ακρίβεια η Καρυστιανού θα αλιεύσει ένα σεβαστό ποσοστό από τους ανενεργούς, ένα 20, ένα 30, ένα 40, δηλαδή 4 στους 10 μπορεί να πάνε, ειδικά οι νέοι», τόνισε. «Η συμμετοχή θα γίνει 70% και όχι 50%. Θα συρρικνώσουν το 30% του Μητσοτάκη, θα είναι 24%», είπε.

Ο ίδιος δηλώνει αυθόρμητος υποστηρικτής, αφού, όπως είπε ότι τον πρόδωσε η Νίκη. «Παραιτήθηκα από τη Νίκη τη μέρα που διέγραψαν τον Νίκο Παπαδόπουλο», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι στέλνει προτάσεις για τα οικονομικά και άλλα θέματα στην κα Καρυστιανού, ωστόσο η ίδια «είναι αυτή που θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει τις προτάσεις αυτές».

Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη ανανέωσης της βουλής, καθώς όπως είπε «έχουμε τους αιώνιους φοιτητές, αλλά έχουμε και τους αιώνιους βουλευτές, βαρεθήκαμε να τους βλέπουμε!»

