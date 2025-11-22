search
22.11.2025 15:15

Μίνως Μάτσας – Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη – Πλήρης συνεπιμέλεια των παιδιών τους

Το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών που έχουν ο Μίνως Μάτσας κι η Όλγα Κεφαλογιάννη, μετά και την οριστική λύση του γάμου τους.

Με αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε ότι τα δύο τους παιδιά θα έχουν εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους.

Έτσι, θα μπορούν και οι δύο γονείς να συμβάλουν θετικά και υπεύθυνα στην περαιτέρω ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων

Επιπλέον, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά την κατασκευασμένη εικόνα, που επί ένα έτος επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μέσω του τύπου ως υποτιθέμενη αιτία του διαζυγίου και προέταξε επί της ουσίας την ασυμφωνία των χαρακτήρων των πρώην συζύγων.

Η δικαστική αυτή απόφαση είναι και γενικότερα πολύ σημαντική καθώς εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους ακόμη και μετά τη λήξη ενός γάμου, που απεδείχθη προβληματικός και γι’ αυτό αδιέξοδος.

