Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους – Τι κατέθεσαν οι αδελφές τους

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση του διαζυγίου της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τον μουσικοσυνθέτη, Μίνωα Μάτσα, με κεντρικό ζήτημα την επιμέλεια των παιδιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν καταθέσει αμοιβαίες αγωγές, με την Όλγα Κεφαλογιάννη να διεκδικεί την αποκλειστική επιμέλεια και τον Μίνωα Μάτσα τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος κάλεσε τις δύο πλευρές να αναζητήσουν εξωδικαστική λύση, με την υπουργό να αποδίδει τον χωρισμό σε εξωσυζυγική σχέση του συζύγου της και τον ίδιο να υποστηρίζει πως είχε επιδιώξει συναινετική λύση, χωρίς αποτέλεσμα.

Τα παιδιά δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο σπίτι του πατέρα τους, κατέθεσε η αδελφή της υπουργού, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η οποία έκανε παράλληλα λόγο για εντάσεις και ακατάλληλο περιβάλλον φροντίδας. «Τα παιδιά μας έχουν πει ότι η κυρία που τα προσέχει τους φωνάζει πολύ», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Μίνως Μάτσας «έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην αδελφή μου».

Από την άλλη πλευρά, η αδελφή του μουσικοσυνθέτη κατέθεσε ότι ο κ. Μάτσας είναι ένας τρυφερός και αφοσιωμένος πατέρα, που διαθέτει περισσότερο χρόνο για τα παιδιά από τη μητέρα τους.

«Τα τελευταία δύο χρόνια ο αδελφός μου είχε αλλάξει, είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της», είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί εξωσυζυγικής σχέσης. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

