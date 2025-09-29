Κακοκαιρία: Προβλήματα στο Ηράκλειο, ποτάμια λάσπης σε Βιάννο και Μεσαρά – Απεγκλωβισμοί από την ΟΠΚΕ στη Ζάκυνθο (videos)

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει ήδη σε Κρήτη και Ζάκυνθο η κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βιάννου, οι δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ποτάμια καθώς γέμισαν με φερτά υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά της βροχής.

Πλημμυρισμένοι είναι και οι δρόμοι στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (29/9).

Η περιοχή «πνίγηκε» από μεγάλο όγκο νερού που έπεσε και κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο, όπως αναφέρει το cretapost.

Απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο

Δύσκολη ήταν η κατάσταση χθες (28/9) και στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι ΟΠΚΕ απεγκλώβισαν δώδεκα άτομα στην περιοχή Αλυκές.

Στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε προβλήματα και στο αεροδρόμιο, με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων.

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς το απόγευμα της Κυριακής.

