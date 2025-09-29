search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 13:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 12:10

Κακοκαιρία: Προβλήματα στο Ηράκλειο, ποτάμια λάσπης σε Βιάννο και Μεσαρά – Απεγκλωβισμοί από την ΟΠΚΕ στη Ζάκυνθο (videos)

29.09.2025 12:10
irakleio_kakokairia_new

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει ήδη σε Κρήτη και Ζάκυνθο η κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βιάννου, οι δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ποτάμια καθώς γέμισαν με φερτά υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά της βροχής.

Πλημμυρισμένοι είναι και οι δρόμοι στον Τσούτσουρα μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (29/9).

Η περιοχή «πνίγηκε» από μεγάλο όγκο νερού που έπεσε και κατέληξε στη θάλασσα, διαπερνώντας τον παραλιακό δρόμο, όπως αναφέρει το cretapost.

Απεγκλωβισμοί στη Ζάκυνθο

Δύσκολη ήταν η κατάσταση χθες (28/9) και στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι ΟΠΚΕ απεγκλώβισαν δώδεκα άτομα στην περιοχή Αλυκές.

Στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε προβλήματα και στο αεροδρόμιο, με πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων.

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς το απόγευμα της Κυριακής.

Διαβάστε επίσης:

Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη (Video)

Τραγωδία στην Άνδρο: Νεκρός βρέθηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν από τις 25 Σεπτεμβρίου

Ρόδος: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο με λεία 500.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moscow_drone_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από drone στη Μόσχα – Νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη από τον Μεντβέντεφ

sakellaropoulou-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ομιλία της Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση

metlen
ADVERTORIAL

Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας

arnaoutoglou-bisbikis-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στην στραβή να την κάνεις» (Video)

Hotel_Elvira_Mega
MEDIA

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 13:09
moscow_drone_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί από drone στη Μόσχα – Νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη από τον Μεντβέντεφ

sakellaropoulou-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ομιλία της Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση

metlen
ADVERTORIAL

Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας

1 / 3