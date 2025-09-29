search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.09.2025 11:13

Ρόδος: Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο με λεία 500.000 ευρώ

29.09.2025 11:13
diarriktis

Λεία ύψους περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ απέσπασαν οι δράστες σε κινηματογραφική ληστεία, το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια της Ρόδου.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, λίγο μετά τις 20:30 χθες το βράδυ, ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου που «χτύπησαν» οι δράστες, βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου όπου βρίσκεται η τουαλέτα του καταστήματος, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από καουτσούκ.

Ο ένας τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες κινήθηκαν ταχύτατα. Παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας με συναγερμό καπνού, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα» στο παρκε του Novasports!

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη – «Πράσινο φως» από την εισαγγελία Λάρισας για τους 36 κατηγορούμενους

Κακοκαιρία: Προβλήματα στο Ηράκλειο, ποτάμια λάσπης σε Βιάννο και Μεσαρά – Απεγκλωβισμοί από την ΟΠΚΕ στη Ζάκυνθο (videos)

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα» στο παρκε του Novasports!

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα

