Τέμπη: Δημητρακόπουλος «αδειάζει» Φλωρίδη – Σε 2 μήνες οι τοξικολογικές εξετάσεις, καμία καθυστέρηση δίκης ή παραγραφή

Όλο και περισσότερο εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση, αλλά και η ηγεσία της δικαιοσύνης, για την αρνητική θέση που έχουν πάρει για την εκταφή σορών θυμάτων των Τεμπών, προκειμένου να γίνουν και τοξικολογικές/ιστολογικές εξετάσεις, πέρα από την ταυτοποίηση.

Την ίδια ώρα και ενώ η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι συνεχίζεται, η πρόεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας δείχνει μία ιδιαίτερη σπουδή να «τρέξει» τις διαδικασίες, παρακάμπτοντας τις αιτιάσεις των γονέων για τις εξετάσεις, που θα δείξουν τα αίτια της απανθράκωσης των σορών. Το πρωί της Δευτέρας έσπευσε να εκφράσει σύμφωνη γνώμη επί της βασικής δικογραφίας και του κατηγορητηρίου που αφορά στο έγκλημα Τεμπών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον ορισμό της ημερομηνίας της δίκης.

Μάλιστα η διάταξη της προέδρου εφετών Λάρισας εξηγεί πως δεν συντρέχει λόγος να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις όπως ζητούν οι συγγενείς.

Πιθανόν δεν είναι τυχαία αυτή η σπουδή με τη γενικότερη πίεση που ασκείται και το κλίμα που διαμορφώνεται υπέρ του αιτήματος των συγγενών.

Μάλιστα η διάταξη της εισαγγελέως ήρθε λίγο μετά τις καταλυτικές δηλώσεις που έκανε ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ο οποίος αποδόμησε το πρωί της Δευτέρας όλη την επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί, καθώς και τους χειρισμούς που έγιναν ως τώρα, αποκαθιστώντας παράλληλα και την πραγματικότητα γύρω από δύο κρίσιμες ενστάσεις που τίθενται καλοπροαίρετα ή όχι: Πρώτον, ότι η διαδικασία των εξετάσεων αυτών δεν θα επιφέρει καμία καθυστέρηση της δίκης και δεύτερον ότι δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των πλημμελημάτων. Τα επιχειρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από κυβέρνηση και Άρειο Πάγο, αλλά και από άλλες πλευρές, είτε ως πραγματική ανησυχία, είτε ως πονηρός ελιγμός.

Παράλειψη η μη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε πως «όταν έχουμε τέτοια τραγικά γεγονότα, αυτονοήτως στο στάδιο της ανάκρισης, γίνονται ιστολογικές, τοξικολογικές, ιδιοχημικές εξετάσεις. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει. Και είναι μια παράλειψη της ανάκρισης».

Σημείωσε δε αμέσως μετά ότι αυτό «μπορεί να διασωθεί δικονομικά. Μπορεί και σε αυτό το στάδιο, ο Πρόεδρος Εφετών, με έναν τρόπο να στείλει την υπόθεση πίσω στον Εισαγγελέα, να την στείλει στο Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών και να πει το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών, σε δύο μήνες το αργότερο, θα έχουν γίνει ιστολογικές, τοξικολογικές και ιδιοχημικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων. Για να δούμε ποια είναι τα πορίσματα. Εκεί πέρα θα μπορούν να έχουν και οι γονείς τεχνικούς συμβούλους, ώστε να μην έχουν παράπονο ότι δεν έγιναν αυτές οι εξετάσεις».

Επισήμανε μάλιστα ότι τέτοιες εξετάσεις «γίνανε μόνο στις σορούς των μηχανοδηγών. Εκεί πέρα είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή».

Η διαδικασία μπορεί και πρέπει να γίνει κατά τον γνωστό νομικό ώστε «κάποιοι που εκμεταλλεύονται – πέραν βέβαια του πόνου των γονιών – και πολιτικοποιούν ένα τραγικό ατύχημα— να μην έχουν αντεπιχείρημα».

Μέσα σε δύο μήνες ολοκληρώνεται η διαδικασία

Ο κ. Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι η διαδικασία είναι δυνατόν να γίνει «πριν ξεκινήσει η δίκη, σε αυτό το στάδιο που είμαστε, μπορεί η Πρόεδρος να μην πει να πάει η υπόθεση να εισαχθεί στο ακροατήριο. Μπορεί να πει με το δικό της τον τρόπο να πάει στον Εισαγγελέα και να βγει ένα βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών να πει ότι εγώ για δύο μήνες δεν εκδίδω τη διάταξη για την απευθείας παραπομπή στο ακροατήριο και διατάσσει το Δικαστικό Συμβούλιο περαιτέρω ανάκριση, με μοναδικό σκοπό να γίνουν αυτές οι βιοχημικές εξετάσεις».

Ο κ. Δημητρακόπουλος τερμάτισε και τη συζήτηση περί του κινδύνου παραγραφής, εκθέτοντας τον Γιώργο Φλωρίδη: «Τα πλημμελήματα παραγράφονται —το 2023 ήταν το τραγικό συμβάν— μετά από 8 χρόνια, το 2031, και τα κακουργήματα μετά από 20 χρόνια, δηλαδή το 2043. Άρα ο τυχόν φόβος παραγραφής δεν υπάρχει, και είναι λάθος να το λέει αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί περνάει ένα λάθος μήνυμα. Ένα λάθος μήνυμα και δεν έχει κανένα λόγο, δεν υπάρχει κάποια αιτία να στοχοποιεί. Δηλαδή περνάει ένα λάθος μήνυμα και σου λένε τώρα αυτοί που εκμεταλλεύονται πολιτικά το θέμα ότι ‘‘γιατί δεν το διατάσσετε;’’. Δεν διατάσσει βέβαια η κυβέρνηση, η Δικαιοσύνη από μόνη της ξέρει τι πρέπει να κάνει».

Χαρακτήρισε θεσμικό ατόπημα να ζητάς από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, από τον Πρωθυπουργό να παρέμβει στη Δικαιοσύνη και εξήγησε πόσο απλή θα μπορούσε να αποδειχθεί η διαδικασία: «Το μόνο που μπορεί να κάνει το Συμβούλιο Εφετών και η Πρόεδρος Εφετών στη Λάρισα, είναι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δύο μηνών να διενεργηθούν αυτές οι εξετάσεις. Δεν είναι τίποτα τρομερό».

Όχι μόνο ταυτοποίηση, αλλά και όλες οι εξετάσεις

Ως προς την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία της Λάρισας, κατόπιν παραγγελίας από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αντικείμενο να γίνει η εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι σημείωσε με ξεκάθαρο τρόπο: «Εκεί που διατάσσει λοιπόν η Εισαγγελέας να γίνει η εκταφή, θα πρέπει τη στιγμή για τη διατύπωση του DNA να δεχτεί την ανακριτική έρευνα και να δει και συγχρόνως να γίνουν και βιοχημικές εξετάσεις. Εάν γίνουν αυτά, πλέον η κανονική αγωνία του πατέρα που απεργεί και των υπόλοιπων γονέων που έχουν την ίδια αγωνία, βγαίνει ένα πόρισμα που μπορούν να το καταθέσουνε μετά στο ακροατήριο, εάν δεν θέλουμε να καθυστερήσει καθόλου η παραπομπή».

Και πρόσθεσε αφοπλιστικά: «Έτσι κι αλλιώς, αφού διέταξε η Εισαγγελία μια προκαταρκτική εξέταση με την οποία γίνεται η εκταφή, γιατί να μείνουμε μόνο στο DNA; Κάντε και αυτές τις βιοχημικές εξετάσεις για να μην δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι σφετερίζονται πολιτικά τον πόνο».

