ΕΛΛΑΔΑ

29.09.2025 12:10

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη – «Πράσινο φως» από την εισαγγελία Λάρισας για τους 36 κατηγορούμενους

29.09.2025 12:10
syntagma-tempi

Με τους συγγενείς ακόμη να περιμένουν απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής και τοξικολογικών, δόθηκε σήμερα το «πράσινο φως» για να ανοίξει ο δρόμος για τη δίκη για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, σήμερα η πρόεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί της βασικής δικογραφίας και του κατηγορητηρίου που αφορά στο έγκλημα Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Κατόπιν αυτού, ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της ημερομηνίας της δίκης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει σε ειδική διαμορφωμένη αίθουσα στη Γαιόπολις στη Λάρισα πριν συμπληρωθεί η τρίτη επέτειος της τραγωδίας.

Η διάταξη της προέδρου εφετών Λάρισας συμπεριλαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη για την κεντρική δικογραφία και το κατηγορητήριο, ενώ παράλληλα εξηγεί πως δεν συντρέχει λόγος να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις όπως ζητούν οι συγγενείς.

Επιπρόσθετα η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας έρευνα αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος που να αφορά στην παράδοση της σορού του Ντένις Ρούτσι στους συγγενείς του.

Την ίδια ώρα, η άρνηση του Πάνο Ρούτσι να διακόψει την απεργία πείνας μετά τη… μισή απόφαση της δικαιοσύνης, να επιτρέψει την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, μόνο για ταυτοποίηση DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, δημιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις, καθώς πλέον ορατό είναι το ενδεχόμενο φαινομένου «ντόμινο».

Όπως αποκάλυψε το topontiki.gr, μετά τον Πάνο Ρούτσι και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει σε απεργία πείνας, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «ακροαματική παρωδία», ενώ και η Μαρία Καρυστιανού έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την εκταφή της σορού της κόρης της, η οποία επίσης έχασε τη ζωή της στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

