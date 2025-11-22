search
LIFESTYLE

22.11.2025 13:28

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

22.11.2025 13:28
Για τα …γαλλικά στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» αλλά και για τον Δημήτρη Παπανώτα μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Λόγω του κλαρίνου και της μουσικής δεν μπορούσα να έχω επιστροφή. Είχα κάνει την αποφώνησή μου και θεώρησα ότι είμαι κλειστός. Αν κατέβαζαν το δικό μου μικρόφωνο, θα κατέβαζαν και της ορχήστρας και απλά θα βλέπατε κόσμο να χορεύει στο μουγκό. Δεν γινόταν να κάνουν τα παιδιά κάτι. Μου έλεγαν στο ακουστικό ότι τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, αλλά το κλαρίνο δεν με άφηνε κι έγινε βλακεία», εξήγησε ο ηθοποιός για τα γαλλικά που ακούστηκαν στην εκπομπή.

Αναφερόμενος στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα, ο παρουσιαστής είπε: «Είναι παγκόσμια πρώτη (σ.σ. ο συντονιστής). Τι να κάνουμε τώρα; Τη δουλειά του κάνει, να σχολιάζει και να βρίσκεται εκεί. Καλά κάνει. Δεν θα κάτσω να πείσω τον άλλον να έχει ίδια άποψη με εμένα, ούτε να με συμπαθήσει με το ζόρι. Αυτό λέει στο συμβόλαιό μου κι αυτό λέω. Αν έλεγε παρκαδόρος, θα έλεγα παρκαδόρος. Ό,τι γράφει λέω».

