search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 13:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 09:59

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

22.11.2025 09:59
matsouka

Στις θεατρικές της υποχρεώσεις μετά τη δικαστική περιπέτεια επέστρεψε η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός, που συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (19/11), στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης, στη Βουλιαγμένη -επειδή φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα,
χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας- δήλωσε πως αισθάνεται καλύτερα μετά την αποκατάσταση -όπως είπε- της αλήθειας.

«Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, δεν επηρεάστηκε από τα σχόλια των δημοσιογράφων. «Δεν στεναχωρήθηκα… είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι», σχολίασε.

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μία εκπομπή την ηχογράφησε εν αγνοία της.

«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδεια μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα που καταπατείται στον απόλυτο βαθμό», επισήμανε και εξήγησε πως είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει όποιος μιλάει δημοσίως ότι καταγράφεται και ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί.

Η αναβολή της δίκης δόθηκε ώστε να μπορέσει να καταθέσει τις αποδείξεις ότι έχει εξοφλήσει τις εκκρεμείς κλήσεις της Τροχαίας. Η ηθοποιός αναμένεται να εμφανιστεί στη δικαστική αίθουσα στις 2 Δεκεμβρίου, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία που θα προσκομίσει.

Διαβάστε επίσης:

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» – Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

Έξαλλοι οι γείτονες με τους Μπέκαμ για τις εργασίες στο κτήμα τους – «Αλλοιώνουν την αισθητική της περιοχής, είναι ανεξέλεγκτοι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

xristidou_liagkas
MEDIA

Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα: «Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συνελήφθησαν 16χρονος και 17χρονος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Το σχέδιο ή θα του αρέσει ή θα συνεχίσει να πολεμά»: Κλιμακώνει την πίεση στον Ζελένσκι o Τραμπ – Συνεδριάζουν εκτάκτως οι ηγέτες της ΕΕ

gallia vouli 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρωτοφανές αποτέλεσμα σε ψηφοφορία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 13:29
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

xristidou_liagkas
MEDIA

Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα: «Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συνελήφθησαν 16χρονος και 17χρονος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

1 / 3