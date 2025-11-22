Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

Στις θεατρικές της υποχρεώσεις μετά τη δικαστική περιπέτεια επέστρεψε η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός, που συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (19/11), στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης, στη Βουλιαγμένη -επειδή φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα,

χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας- δήλωσε πως αισθάνεται καλύτερα μετά την αποκατάσταση -όπως είπε- της αλήθειας.

«Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, δεν επηρεάστηκε από τα σχόλια των δημοσιογράφων. «Δεν στεναχωρήθηκα… είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι», σχολίασε.

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μία εκπομπή την ηχογράφησε εν αγνοία της.

«Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδεια μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα που καταπατείται στον απόλυτο βαθμό», επισήμανε και εξήγησε πως είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει όποιος μιλάει δημοσίως ότι καταγράφεται και ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί.

Η αναβολή της δίκης δόθηκε ώστε να μπορέσει να καταθέσει τις αποδείξεις ότι έχει εξοφλήσει τις εκκρεμείς κλήσεις της Τροχαίας. Η ηθοποιός αναμένεται να εμφανιστεί στη δικαστική αίθουσα στις 2 Δεκεμβρίου, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία που θα προσκομίσει.

Διαβάστε επίσης:

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» – Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

Έξαλλοι οι γείτονες με τους Μπέκαμ για τις εργασίες στο κτήμα τους – «Αλλοιώνουν την αισθητική της περιοχής, είναι ανεξέλεγκτοι»