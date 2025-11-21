Νέες δηλώσεις Ματσούκα: «Είμαι αθώα – Είναι μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου, όχι παράνομων αλλά παράτυπων» (Video)

Νέες δηλώσεις έκανε η Δήμητρα Ματσούκα αναφορικά με τη σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης (19/11), όταν η ηθοποιός εντοπίστηκε από να οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα, έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ούτε όμως και πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Μιλώντας στην κάμερα του Mega, η ηθοποιός δήλωσε αθώα, κάνοντας λόγο για «μια σειρά ατυχών επιλογών» εκ μέρους της, «όχι παράνομων αλλά παράτυπων», ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν εσκεμμένα για τα «κλικαρίσματα».

«Είμαι αθώα. Τι να πω τώρα άλλο; Πραγματικά είμαι αθώα. Και αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο πράγμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου. Όχι παράνομων αλλά παράτυπων. Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την τροχαία, ούτε από τη δικαστική εξουσία. Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη, ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα… Όλα αυτά δεν ισχύουν. Είμαστε θύματα όμως μιας ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα. Προφανώς και κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν εσκεμμένα» τόνισε.

Νωρίτερα, η ηθοποιός σε δηλώσεις της στον Alpha, παραδέχθηκε πως δεν γνώριζε σημαντικά πράγματα που αφορούν στον ανανεωμένο Κ.Ο.Κ., όπως είναι το όριο ταχύτητας και το όριο για το αλκοτέστ, ενώ έκανε λόγο για «ανθρώπινη αστοχία», επισημαίνοντας ότι δεν «εγκλημάτησε».

Σημειώνεται ότι οι πινακίδες του οχήματός της είχαν αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράνομης στάθμευσης. Σε βάρος της ηθοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς κατηγορείται για:

επικίνδυνη οδήγηση

κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες

οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου και η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

Όπως έγινε γνωστό, όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης(19/11) στις 23:40 στην περιοχή της Βουλιαγμένης με τη γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας.

Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Σημειώνεται πως το όριο είναι 0,24 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

