Απόστολος Λύτρας για το κύκλωμα ψευτοεπενδυτών: «Δεν έχει γίνει δίκη για την υπόθεση του Παντελίδη» – «Είναι αδιανόητο» (Video)

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη, Απόστολος Λύτρας, μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην «Ραντεβού το ΣΚ» με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο. Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο, μετά τα όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για τον Παντελή Παντελίδη τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τη δράση του κυκλώματος που βγήκε στο φως.

«Οι δύο κοπέλες έχουν κάνει μήνυση σε αυτόν τον μάρτυρα ότι δήθεν λέει ψέματα»

Ο δικηγόρος σχολίασε τις συνθήκες του τροχαίου, αναφέροντας τα εξής: «Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο για αυτήν την υπόθεση. Μπήκε στο αρχείο με τη διάταξη ενός εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι δεν υπάρχουν δήθεν στοιχεία για να γίνει δικαστήριο για αυτήν την υπόθεση. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο, με αποκορύφωμα τον μάρτυρα που είπε ότι έβαλε τον Παντελή στη θέση του συνοδηγού.

Οι δύο κοπέλες έχουν κάνει μήνυση σε αυτόν τον μάρτυρα ότι δήθεν λέει ψέματα. Είναι το πρώτο δικαστήριο που θα γίνει με ακροατήριο» ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας.

«Να δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο τον οποίο χάθηκε» αρκέστηκε να πει για όσα έχει αναφέρει μέχρι σήμερα ο Σπύρος Μαρτίκας.

