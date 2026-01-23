Άγριος ξυλοδαρμός του εκδότη της εφημερίδας «Μαγνησία» στον Βόλο – «Δεν μας πτοούν οι τραμπουκισμοί»

Άγρια επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι δέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο από δύο άτομα.

Οι άγνωστοι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδότη, που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φορώντας κουκούλες, τον έσπρωξαν, τον έριξαν κάτω και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι.

Ο εκδότης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, για να καταγράψει το γεγονός και να αναζητήσει τους δράστες. Έπειτα μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες γιατρούς, οι οποίοι τον υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις, καθώς τα χτυπήματα ήταν σοβαρά.

«Οι τραμπουκισμοί και ο εκφοβισμός δεν μας πτοούν», το μήνυμα του εκδότη

«Η σοκαριστική αυτή επίθεση αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την ιστορία της πόλης σε βάρος δημοσιογράφου και εκδότη τοπικής εφημερίδας, πράγμα που θα πρέπει να προβληματίσει και να κινητοποιήσει όλους τους θεσμικούς φορείς, που ενδιαφέρονται για την ελευθερία του Τύπου», αναφέρει το magnesianews.gr και συνεχίζει:

«Πρόκειται ξεκάθαρα για προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης της δημοσιογραφίας, που ασκεί με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη του Βόλου ο Όμιλος Καρεκλίδη, ο οποίος και θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, παρά τους τραμπουκισμούς και τα όποια κίνητρα και σχέδια απεργάζονται κάποιοι για τον τρόπο που ασκείται το λειτούργημα της δημοσιογραφίας στον Βόλο».

Εντός της ημέρας ο εκδότης της ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α. Καρεκλίδης μαζί με τον συνήγορό του κ. Νίκο Μόσχο, θα προχωρήσουν στην υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων, προκειμένου οι υπαίτιοι αυτής της άνανδρης επίθεσης να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.»

