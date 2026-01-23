search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 16:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 13:47

Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στην πόλη (photos)

23.01.2026 13:47
agrotes_larisa

Αποχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποσύροντας συντεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από τον κόμβο.

Η απόφαση είχε ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γενική συνέλευση του μπλόκου, στο πλαίσιο αποτίμησης της μέχρι τώρα κινητοποίησης.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στη Λάρισα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους.

Παράλληλα, αναμένεται νέα συνέλευση το επόμενο διάστημα, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη στο Εφετείο, απών ο Μίχος

Άστρος Κυνουρίας: Κηδεύεται ο λιμενικός που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία – Πρόταση να «υιοθετήσει» το παιδί του η Βουλή από τον Κικίλια

Ο Μίνως Μάτσας κατέθεσε εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών – Οι αναφορές στο οικογενειακό δίκαιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

olga_kefalogianni_2409_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»

ted-sarandos_2301_1920-1080_new
MEDIA

Netflix – Warner Bros. Discovery: Σε ακρόαση από τη Γερουσία για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

oscars-new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και ανατροπές στις υποψηφιότητες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 16:05
paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

olga_kefalogianni_2409_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»

1 / 3