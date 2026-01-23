Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στην πόλη (photos)

Αποχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της Θεσσαλίας, αποσύροντας συντεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από τον κόμβο.

Η απόφαση είχε ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από τη γενική συνέλευση του μπλόκου, στο πλαίσιο αποτίμησης της μέχρι τώρα κινητοποίησης.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση στη Λάρισα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους.

Παράλληλα, αναμένεται νέα συνέλευση το επόμενο διάστημα, όπου θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις.

