Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη στο Εφετείο, απών ο Μίχος

Αναβολή για τις 16 Νοεμβρίου 2026 έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 12χρονης από τον Κολωνό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Η αναβολή δόθηκε εξαιτίας κωλύματος στο πρόσωπο κάποιον εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε η μητέρα του ανήλικου θύματος που κάθισε στο εδώλιο, ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», και ακόμα 11 κατηγορούμενοι.

Αντιθέτως, ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος ζήτησε να μη μεταχθεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορο του.

Υπενθυμίζεται, πως για την υπόθεση είχαν σχηματιστεί δυο δικογραφίες. Η συγκεκριμένη δίκη περιλαμβάνει τον βασικό κατηγορούμενο Ηλία Μίχο, τον δεύτερο μαστροπό, γνωστό ως «Μιχάλη», αλλά και την μητέρα, η οποία δικάζεται ξανά μετά την εισαγγελική έφεση για το αδίκημα της μαστροπείας, που πρωτοδίκως είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία, αλλά και το αδίκημα της εκβίασης σε βαθμό πλημμελήματος.

Για την υπόθεση βρίσκονται στη φυλακή ο 56χρονος βασικός κατηγορούμενος, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη και ο αποκαλούμενος «Μιχάλης» ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών.

Οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι, οι οποίοι που είχαν το ρόλο «πελάτη», καταδικάστηκαν σε ποινές από 13 μήνες φυλάκισης έως 7 χρόνια κάθειρξης και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς είχαν γίνει δεκτά τα αιτήματα αναστολής στην έφεση.

