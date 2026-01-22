Άνω Γλυφάδα: Εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο λόγω κακοκαιρίας

Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της βρισκόταν η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, την ώρα που οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χείμαρρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η 56χρονη που ήταν μητέρα ενός παιδιού, προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της όταν τα ορμητικά νερά την παρέσυραν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με της πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν καθηγήτρια.

«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας.

