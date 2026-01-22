search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 16:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 14:26

Άνω Γλυφάδα: Εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο λόγω κακοκαιρίας

22.01.2026 14:26
GLYFADA_NEKRI

Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της βρισκόταν η γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα, την ώρα που οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χείμαρρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η 56χρονη που ήταν μητέρα ενός παιδιού, προσπαθούσε να επιστρέψει στο σπίτι της όταν τα ορμητικά νερά την παρέσυραν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με της πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν καθηγήτρια.

«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας.

Διαβάστε επίσης:

Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος – Αθήνα – Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω κακοκαιρίας και προσγειώθηκαν στη… Χίο (video)

Δήμος Γλυφάδας: Κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – «Αυτό που έγινε, δεν το έχουμε ξαναζήσει» λέει ο δήμαρχος

Χανιά: Απόκοσμο σκηνικό από την κακοκαιρία – Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oscars
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων (video)

europe-council-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ επανεξετάζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, «ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα, δεν υπάρχει επιστροφή»

mitsotakis_2201_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κακοκαιρία, η απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός και μία ουδετερότητα που ίσως μείνει χωρίς αντίκρισμα

trump_zelenskyy_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Νταβός – «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει»

asthenoforo-eksot
ΥΓΕΙΑ

Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 15:59
oscars
ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων (video)

europe-council-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ επανεξετάζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, «ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα, δεν υπάρχει επιστροφή»

mitsotakis_2201_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κακοκαιρία, η απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός και μία ουδετερότητα που ίσως μείνει χωρίς αντίκρισμα

1 / 3