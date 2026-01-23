search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 18:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

23.01.2026 15:59

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

23.01.2026 15:59
paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία μετά από επιπλοκές της γρίπης, η έξαρση της οποίας το τελευταίο διάστημα έχει σημάνει συναγερμό στο σύστημα υγείας.

Αντίθετα, καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του 3χρονου αγοριού, το οποίο επίσης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων Αγία Σοφία , με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι ίσως μέσα στην ημέρα να αποσωληνωθεί και να πάει σε απλό θάλαμο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο, τα δύο παιδιά δεν πάσχουν από υποκείμενο νόσημα.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει πως στις τελευταίες εφημερίες παρατηρείται ραγδαία αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Όπως αναφέρει, στην εφημερία προσέρχονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται περισσότερα από 50. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%.

613 νέες εισαγωγές και επτά θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Αυξημένα παραμένουν τα σοβαρά περιστατικά γρίπης και οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ της εβδομάδας 12-18 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, την τρίτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 613 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, μειωμένες σε σχέση με τις 871 της προηγούμενης εβδομάδας, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια εβδομάδα, σημειώθηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, αυξημένα σε σχέση με τα 15 της προηγούμενης εβδομάδας,  και επτά νέοι θάνατοι. Όλα τα περιστατικά αφορούσαν γρίπη τύπου Α.

Όσον αφορά τα στελέχη του ιού, το 71% ανήκε στον υπότυπο Α (Η3) και το 29% στον Α(Η1)pdm09, κατανομή που παρατηρείται και στα σοβαρά περιστατικά και στους θανάτους.

Τα σοβαρά περιστατικά αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, ενώ οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα βαριάς νόσου.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ σημειώνεται μία μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο Οργανισμός κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς ο ιός της γρίπης θα μας απασχολήσει  μέχρι και τον Μάρτιο ενώ το επόμενο μεγάλό κύμα αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο.

Διαβάστε επίσης:

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»

Άγριος ξυλοδαρμός του εκδότη της εφημερίδας «Μαγνησία» στον Βόλο – «Δεν μας πτοούν οι τραμπουκισμοί»

Λάρισα: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες – Κινητοποίηση με τρακτέρ μέσα στην πόλη (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hacker
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

beckhams 55- new
LIFESTYLE

Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

russia-airplane
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Ζητούν από πιλότο που έσωσε 167 ανθρώπους με αναγκαστική προσγείωση να πληρώσει για τις ζημιές

siniko-teixos-touristes
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Παγοδρόμιο» το Σινικό Τείχος μετά από βαριά χιονόπτωση – Το viral video με χιλιάδες τουρίστες να… πασχίζουν κατά την επίσκεψή τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 18:01
hacker
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Πέμπτη (22/1)

beckhams 55- new
LIFESTYLE

Το σίριαλ των Μπέκαμ συνεχίζεται: «Πιάσε τους γοφούς της Βικτόρια» είπαν στον Μπρούκλιν στον γάμο του και η νύφη έφυγε κλαίγοντας

1 / 3