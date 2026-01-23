Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία μετά από επιπλοκές της γρίπης, η έξαρση της οποίας το τελευταίο διάστημα έχει σημάνει συναγερμό στο σύστημα υγείας.

Αντίθετα, καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του 3χρονου αγοριού, το οποίο επίσης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων Αγία Σοφία , με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι ίσως μέσα στην ημέρα να αποσωληνωθεί και να πάει σε απλό θάλαμο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο, τα δύο παιδιά δεν πάσχουν από υποκείμενο νόσημα.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει πως στις τελευταίες εφημερίες παρατηρείται ραγδαία αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Όπως αναφέρει, στην εφημερία προσέρχονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται περισσότερα από 50. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%.

613 νέες εισαγωγές και επτά θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Αυξημένα παραμένουν τα σοβαρά περιστατικά γρίπης και οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ της εβδομάδας 12-18 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, την τρίτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 613 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, μειωμένες σε σχέση με τις 871 της προηγούμενης εβδομάδας, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια εβδομάδα, σημειώθηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, αυξημένα σε σχέση με τα 15 της προηγούμενης εβδομάδας, και επτά νέοι θάνατοι. Όλα τα περιστατικά αφορούσαν γρίπη τύπου Α.

Όσον αφορά τα στελέχη του ιού, το 71% ανήκε στον υπότυπο Α (Η3) και το 29% στον Α(Η1)pdm09, κατανομή που παρατηρείται και στα σοβαρά περιστατικά και στους θανάτους.

Τα σοβαρά περιστατικά αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, ενώ οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα βαριάς νόσου.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ σημειώνεται μία μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο Οργανισμός κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς ο ιός της γρίπης θα μας απασχολήσει μέχρι και τον Μάρτιο ενώ το επόμενο μεγάλό κύμα αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο.

