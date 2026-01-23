Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Επτά θάνατοι και 613 εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα (video)

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Υγείας και τις υγειονομικές αρχές της χώρας εξαιτίας της κρουσμάτων γρίπης και ειδικά των σοβαρών περιστατικών που αφορούν παιδιά.

Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 3 και 6 ετών νοσηλεύονται με γρίπη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», χωρίς υποκείμενο νόσημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει πως στις τελευταίες εφημερίες παρατηρείται ραγδαία αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Όπως αναφέρει, στην εφημερία προσέρχονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται περισσότερα από 50. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%.

Τα δύο παιδιά είναι ελληνικής καταγωγής. Το ένα αγόρι 6 ετών είναι διασωληνωμένο και το άλλο, επίσης αγόρι 3 ετών, χωρίς να χρειάζεται μέχρι στιγμής διασωλήνωση.

613 νέες εισαγωγές και επτά θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Αυξημένα παραμένουν τα σοβαρά περιστατικά γρίπης και οι εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ της εβδομάδας 12-18 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, την τρίτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 613 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, μειωμένες σε σχέση με τις 871 της προηγούμενης εβδομάδας, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια εβδομάδα, σημειώθηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, αυξημένα σε σχέση με τα 15 της προηγούμενης εβδομάδας, και επτά νέοι θάνατοι. Όλα τα περιστατικά αφορούσαν γρίπη τύπου Α.

Όσον αφορά τα στελέχη του ιού, το 71% ανήκε στον υπότυπο Α (Η3) και το 29% στον Α(Η1)pdm09, κατανομή που παρατηρείται και στα σοβαρά περιστατικά και στους θανάτους.

Τα σοβαρά περιστατικά αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, ενώ οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα βαριάς νόσου.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ σημειώνεται μία μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο Οργανισμός κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, καθώς ο ιός της γρίπης θα μας απασχολήσει μέχρι και τον Μάρτιο ενώ το επόμενο μεγάλό κύμα αναμένεται μέσα στο Φεβρουάριο.

Διαβάστε επίσης:

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη στο Εφετείο, απών ο Μίχος

Άστρος Κυνουρίας: Κηδεύεται ο λιμενικός που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία – Πρόταση να «υιοθετήσει» το παιδί του η Βουλή από τον Κικίλια

Ο Μίνως Μάτσας κατέθεσε εξώδικο κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για τη συνεπιμέλεια των παιδιών – Οι αναφορές στο οικογενειακό δίκαιο