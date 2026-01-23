Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» δύο παιδιά, 3 και 6 χρόνων – Το ένα διασωληνωμένο

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται με γρίπη δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 3 χρόνων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ, ο 6χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ ο 3χρονος δεν χρειάστηκε διασωλήνωση μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, στις τελευταίες εφημερίες υπάρχει ραγδαία αύξηση και των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Κανένα από τα παιδιά δεν είχε υποκείμενο νόσημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και ο πρόεδρός της, Μιχάλης Γιαννάκος, καθημερινά πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία και πάνω από 50 παιδιά εισάγονται για νοσηλεία.

Οι γιατροί καλούν τους γονείς να εμβολιάσουν έστω και τώρα τα παιδιά τους, καθώς και να τα οδηγούν εγκαίρως στον παιδίατρο, όταν εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης.



