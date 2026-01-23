search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

23.01.2026 20:24

Το… πηγαδάκι Παπανδρέου, Σαμαρά και Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη

gap samaras- androulakis 88- new

Ενδιαφέροντα ενσταντανέ αποκάλυψε ο φωτογραφικός φακός στην τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Σήφη Βαλυράκη, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ.

Το παρών έδωσε το όλον ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο. Ο φακός αποτύπωσε το πηγαδάκι ανάμεσα σε Γιώργο Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και Νίκο Ανδρουλάκη, με τα χαμόγελα να περισσεύουν. Μάλιστα, οι δύο Πασόκοι έβαλαν στη μέση τον δεξιό.

Βέβαια, ο φακός απαθανάτισε και ξεχωριστά πηγαδάκια μεταξύ ΓΑΠ και Σαμαρά και Ανδρουλάκη και Σαμαρά.

Και μιας και λέμε για το όλον ΠΑΣΟΚ, στην εκδήλωση βρέθηκαν οι Κώστας Λαλιώτης, Ευάγγελος Βενιζέλος, Νίκος Σηφουνάκης, Χρήστος Παπουτσής, Κώστας Σκανδαλίδης, Απόστολος Κακλαμάνης και Γιώργος Λιάνης.

Παρών και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Γιώργο Παπανδρέου.

Αλλά και εκτός ΠΑΣΟΚ, ξεχώρισαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νικόλας Φαραντούρης. η Λούκα Κατσέλη και ο Παύλος Πολάκης.

1 / 3