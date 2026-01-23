search
Πολιτική με εράνους, κυβέρνηση με παρακαλετά

Μερικές φορές σταματάει ο νους του ανθρώπου με αυτά που βλέπει στην κυβέρνηση.

Μία κυβέρνηση που είχε κάνει σημαία το «επιτελικό κράτος», το οποίο υποτίθεται θα έλυνε γρήγορα τα μεγάλα προβλήματα, θα κινούνταν με ευελιξία και αποτελεσματικότητα και θα αντιμετώπιζε τις κρίσεις με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς γραφειοκρατία και χρονοτριβές.

Αυτό το «επιτελικό κράτος» λοιπόν κατάντησε τη χώρα να λειτουργεί με… εράνους και να βασίζεται στην καλή θέληση κάποιων ιδιωτών για να διαχειριστεί μείζονες καταστάσεις.

Αυτό που έγινε με το μπλακάουτ στο FIR είναι η επιτομή της κυβερνητικής αποτυχίας απ’ όποια πλευρά και να το δει κανείς:

  • Εγκατάλειψη των συστημάτων, που έμειναν απαρχαιωμένα
  • Αδιαφορία για δραματική καθυστέρηση στο διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό τους (εδώ και πέντε χρόνια έπρεπε να γίνει).
  • Απόλυτος αιφνιδιασμός μόλις το σύστημα έπεσε

Και, το χειρότερο:

Δεν μπορεί να κάνει κατεπείγουσα προμήθεια ή να βρει άλλο τρόπο για να διορθώσει το πρόβλημα. Και έτσι κατέφυγε σε έρανο από ιδιώτες (με παρακαλετά μάλλον) για να πάρει ένα αναγκαίο μηχάνημα η ΥΠΑ.

Αν αυτό δεν είναι πλήρης ευτελισμός, τότε τι είναι;

