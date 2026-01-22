FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Με δωρεά από τον ιδιωτικό τομέα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) συμφωνήθηκε να προχωρήσει η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής VCRS (Voice Communication & Recording System) για τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), που εξυπηρετούν το σύνολο του Ελληνικού Εναέριου Χώρου (FIR/UIR), κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, όπως ενημέρωσε το υπουργειο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2025, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελο τροποποίησης της σχετικής σύμβασης 03/2019 για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας, ώστε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η σύμβαση και να ολοκληρωθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων. Επί του ελέγχου εκδόθηκε αρνητική Πράξη, κατά της οποίας, τον Δεκέμβριο του 2025, ασκήθηκε προσφυγή από το Υπουργείο.

Την Τετάρτη 21-01 κοινοποιήθηκε η απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω προσφυγή.

Την Πέμπτη 22-01 ο κ. Δήμας απηύθυνε πρόσκληση στις εταιρείες: «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναλάβουν τη δαπάνη ύψους 4,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ώστε να γίνει άμεσα η προμήθεια και η εγκατάσταση των συστημάτων.

Μετά τη θετική ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα, ο κ. Δήμας δήλωσε:

«Η βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας αποδεικνύεται με πλήθος ενεργειών οι οποίες πραγματοποιούνται. Προχωράμε, άμεσα, στην επιλογή της δωρεάς από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται πως η επιλογή της δωρεάς είναι εφικτή επειδή ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ο νόμος που μετατρέπει την ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ και ακολούθως, τον Δεκέμβριο του 2025, το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις δωρεές και στα ΝΠΔΔ. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αποδέχτηκαν αμέσως να συμβάλλουν εμπράκτως στην υλοποίηση ενός κρίσιμου έργου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ελληνικής αεροναυτιλίας».

