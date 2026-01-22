search
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους νεκροί από διαρροή υγραερίου 

22.01.2026 19:05
ekav_arxeio

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο 79χρονοι στην κατοικία τους στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος του αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού.

