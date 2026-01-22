Τραγωδία στην Ελευσίνα: Δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους νεκροί από διαρροή υγραερίου 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκροί εντοπίστηκαν δύο 79χρονοι στην κατοικία τους στην Ελευσίνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος του αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου.
Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού.
