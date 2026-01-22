Τραγωδία στην Ελευσίνα: Δύο ηλικιωμένοι και τα σκυλιά τους νεκροί από διαρροή υγραερίου 

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο 79χρονοι στην κατοικία τους στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θάνατος του αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού.

Διαβάστε επίσης

«Κουνούσε το αριστερό της πόδι» – Πώς η 56χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Γιατί βρέθηκαν εκεί οι δύο λιμενικοί – Το μοιραίο κύμα που κατάπιε τον 53χρονο

Κακοκαιρία: Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική – Πού απαιτείται προσοχή τις επόμενες ώρες (Live χάρτης)