Κακοκαιρία: Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική – Πού απαιτείται προσοχή τις επόμενες ώρες (Live χάρτης)

Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων τις επόμενες ώρες στα δυτικά, κεντρικά, νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση, περιμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανάρτηση ο μετεωρολόγος, στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής.
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ είναι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Πιο αναλυτικά:
Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,
β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και
γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.
Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.
Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).
