22.01.2026 12:22

Κακοκαιρία: Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική – Πού απαιτείται προσοχή τις επόμενες ώρες (Live χάρτης)

22.01.2026 12:22
kakokairia_new

Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων τις επόμενες ώρες στα δυτικά, κεντρικά, νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση, περιμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανάρτηση ο μετεωρολόγος, στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ είναι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

peripoliko new
