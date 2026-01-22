Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη – Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα, με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κίσσαμο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 51χρονος που διατηρούσε σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να ισχυριζόταν ότι ο 33χρονος γιατρός εθεάθη σε περιοχές της Κισσάμου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ καλούσε το κοινό να μην του απευθύνεται καθώς – δήθεν – ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Η ανάρτηση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στους οικείους του αγνοουμένου γιατρού, με τις αστυνομικές αρχές να τον καλούν για να δώσει εξηγήσεις στις οποίες δεν μπορούσε να τεκμηριώσει τις πληροφορίες που διέσπειρε. Έπειτα αυτό, ο 51χρονος συνελήφθη ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων.

Η επίμαχη ανάρτηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφερόταν σε δήθεν πληροφορίες που είχε συλλέξει ο ίδιος από αναρτήσεις και σχόλια που φέρεται να αλίευσε στο διαδίκτυο, έκανε λόγο για μαρτυρίες που εντόπιζαν τον 33χρονο γιατρό να έχει περάσει από σημεία της Κισσάμου, με σκούφο και σακίδιο και κατάσταση έντρομη, ενώ καλούσε τους αναγνώστες να μην του μιλήσουν αν τον δουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται για περισσότερο από έναν μήνα.

