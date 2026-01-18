Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Σάρωσαν» ξωκκλήσια και ποιμνιοστάσια, στη «μάχη» και μοτοσικλετιστές – Τι δηλώνει η μητέρα του (Video)

Κοπιαστικές, πολύωρες μολαταύτα άκαρπες – δυστυχώς -παραμένουν οι προσπάθειες εντοπισμού του Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται ενάμιση μήνα τώρα.

Τα μέλη του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού(ΟΦΚΑΘ), που βρέθηκαν στην Κρήτη, αφού “σάρωσαν” περιοχές των Χανίων επέκτειναν τις έρευνές τους στο Ρέθυμνο όπου έψαξαν ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, σημεία όπου θα μπορούσε να έχει καταφύγει ο 33χρονος γιατρός.

Στη “μάχη” ρίχτηκε και μία παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, οι οποίοι “χτένισαν” τον ορεινό όγκο.

Μητέρα του αγνοούμενου: «Τον έχει δει σίγουρα πολύς κόσμος»

Κατά τα άλλα, δηλώσεις στον ΣΚΑΊ έκανε η μητέρα του εξαφανισμένου. Σε αυτές τόνισε ότι σίγουρα κάποιος τον έχει δει τόσες μέρες που λείπει.

«Και χθες είχαμε μια μαρτυρία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μιλάνε για εκείνον βέβαια. Τον έχει δει σίγουρα πολύ κόσμος αλλά διστάζει να πάρει τηλέφωνο. Πιστεύω ότι περιφέρεται. Τον αγαπάμε και τον περιμένουμε», τόνισε η μητέρα του.

