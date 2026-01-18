search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 16:30
ΕΛΛΑΔΑ

18.01.2026 15:58

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Σάρωσαν» ξωκκλήσια και ποιμνιοστάσια, στη «μάχη» και μοτοσικλετιστές – Τι δηλώνει η μητέρα του (Video)

18.01.2026 15:58
exafnisi_giatros

Κοπιαστικές, πολύωρες μολαταύτα άκαρπες – δυστυχώς -παραμένουν οι προσπάθειες εντοπισμού του Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται ενάμιση μήνα τώρα.

Τα μέλη του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού(ΟΦΚΑΘ), που βρέθηκαν στην Κρήτη, αφού “σάρωσαν” περιοχές των Χανίων επέκτειναν τις έρευνές τους στο Ρέθυμνο όπου έψαξαν  ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, σημεία όπου θα μπορούσε να έχει καταφύγει ο 33χρονος γιατρός.

Στη “μάχη” ρίχτηκε και μία παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, οι οποίοι “χτένισαν” τον ορεινό όγκο.

Μητέρα του αγνοούμενου: «Τον έχει δει σίγουρα πολύς κόσμος»

Κατά τα άλλα, δηλώσεις στον ΣΚΑΊ έκανε η μητέρα του εξαφανισμένου. Σε αυτές τόνισε ότι σίγουρα κάποιος τον έχει δει τόσες μέρες που λείπει.

«Και χθες είχαμε μια μαρτυρία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μιλάνε για εκείνον βέβαια. Τον έχει δει σίγουρα πολύ κόσμος αλλά διστάζει να πάρει τηλέφωνο. Πιστεύω ότι περιφέρεται. Τον αγαπάμε και τον περιμένουμε», τόνισε η μητέρα του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Αιγάλεω: Μαχαίρωσαν οδηγό ταξί και του πήραν το όχημα

germanoi-stratiotikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Απέσυρε τους στρατιώτες από την Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς

ikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

nikos-xristodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Χωρίς καταβολή ποσού η πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

logariasmos_revma_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στις Συμπληγάδες των Βρυξελλών το κυβερνητικό σχέδιο για το ρεύμα

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

