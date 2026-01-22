Κολυδάς: Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας

Για τον κίνδυνο πλημμύρας που απειλεί την Αττική προειδοποιεί εκ νέου ο γνωστός μετεωρολόγος, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς.

Με αναδημοσίευση παλαιότερου άρθρου του στην σελίδα του kolydas.gr – Μετεωρολογία και Κλίμα επισημαίνει ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα είναι υπαρκτός, αν έχουμε ανάλογη βροχόπτωση με αυτήν του 1977. Δεν είναι απαραίτητο να είναι της τάξης των βροχοπτώσεων στη Valencia ή παρόμοια με εκείνη που έπληξε το 2023 τον Θεσσαλικό Κάμπο. Σήμερα ξέρουμε ότι σε μια τέτοια, πλημμύρα θα έχουμε μια τεράστια καταστροφή κυρίως στον Νότο της Αθήνας» τονίζει ο κ. Κολυδάς, μετά και την τεράστια καταστροφή στη Γλυφάδα από την κακοκαιρία της Τετάρτης.

«Αυτό μας λένε οι χάρτες Επικινδυνότητας σύμφωνα με το νέο Σχέδιο από το ΥΠΕΝ όπου υπάρχει η αναθεώρηση σχεδίου κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος της Αττικής στο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ που κατατέθηκε στις 17-6-2024» τονίζει ο μετεωρολόγος και κάνει έκκληση στην πολιτεία να λάβει υπόψιν της την προειδοποίηση που απευθύνει.

Αναλυτικά το άρθρο του Θοδωρή Κολυδά εδώ.

