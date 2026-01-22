Κολυδάς: Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για τον κίνδυνο πλημμύρας που απειλεί την Αττική προειδοποιεί εκ νέου ο γνωστός μετεωρολόγος, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς.
Με αναδημοσίευση παλαιότερου άρθρου του στην σελίδα του kolydas.gr – Μετεωρολογία και Κλίμα επισημαίνει ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Αθήνα είναι υπαρκτός, αν έχουμε ανάλογη βροχόπτωση με αυτήν του 1977. Δεν είναι απαραίτητο να είναι της τάξης των βροχοπτώσεων στη Valencia ή παρόμοια με εκείνη που έπληξε το 2023 τον Θεσσαλικό Κάμπο. Σήμερα ξέρουμε ότι σε μια τέτοια, πλημμύρα θα έχουμε μια τεράστια καταστροφή κυρίως στον Νότο της Αθήνας» τονίζει ο κ. Κολυδάς, μετά και την τεράστια καταστροφή στη Γλυφάδα από την κακοκαιρία της Τετάρτης.
«Αυτό μας λένε οι χάρτες Επικινδυνότητας σύμφωνα με το νέο Σχέδιο από το ΥΠΕΝ όπου υπάρχει η αναθεώρηση σχεδίου κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος της Αττικής στο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ που κατατέθηκε στις 17-6-2024» τονίζει ο μετεωρολόγος και κάνει έκκληση στην πολιτεία να λάβει υπόψιν της την προειδοποίηση που απευθύνει.
Αναλυτικά το άρθρο του Θοδωρή Κολυδά εδώ.
