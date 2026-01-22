Άνω Γλυφάδα: Το συγκλονιστικό βίντεο με την καταστροφή μετά την κακοκαιρία που ανέβασε ο βουλευτής Νίκος Βρεττός

Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Τετάρτης σχολίασε με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανεξάρτητος βουλευτής του Νότιου Τομέα της Β΄ Αθηνών Νίκος Βρεττός.

Όπως σχολιάζει ο βουλευτής, «εγκαταλελειμμένοι αισθάνονται οι κάτοικοί της οδού Μετσόβου στην Γλυφάδα , μετά την πρωτοφανή νεροποντή και το κατέβασμα του βουνού στο οδόστρωμα».

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Γλυφάδας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη χθεσινή καταστροφή.

