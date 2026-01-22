Άνω Γλυφάδα: Το συγκλονιστικό βίντεο με την καταστροφή μετά την κακοκαιρία που ανέβασε ο βουλευτής Νίκος Βρεττός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Τετάρτης σχολίασε με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανεξάρτητος βουλευτής του Νότιου Τομέα της Β΄ Αθηνών Νίκος Βρεττός.
Όπως σχολιάζει ο βουλευτής, «εγκαταλελειμμένοι αισθάνονται οι κάτοικοί της οδού Μετσόβου στην Γλυφάδα , μετά την πρωτοφανή νεροποντή και το κατέβασμα του βουνού στο οδόστρωμα».
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Γλυφάδας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη χθεσινή καταστροφή.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι θα βγει ραντεβού με… 13χρονη, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο – Η «παγίδα», ο τραυματισμός και οι συλλήψεις
«Κουνούσε το αριστερό της πόδι» – Πώς η 56χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού
Άστρος Κυνουρίας: Αύριο, παρουσία Κικίλια, η κηδεία του 53χρονου λιμενικού – Το σοκαριστικό βίντεο με τα τεράστια κύματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.