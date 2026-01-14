Ο Δήμας ζητά εντός της ημέρας την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR – Είχε προηγηθεί σφυροκόπημα στη Βουλή

Την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργου Σαουνάτσου μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να ζητήσει ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας εντός της ημέρας.

Είχε προηγηθεί συζητηση για το θεμα στη Βουλή όπου ο αρμόδιος υπουργός είχε προσπάθήσει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, καλύπτοντας τις καίριες ευθύνες της κυβέρνησης για το ναυάγιο του διαγωνισμού, που θα αναβάθμιζε τον εξοπλισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πιθανότατα θα απέτρεπε την πτώση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

Παρά το γεγονός ότι το πόρισμα των ειδικών, είναι κόλαφος για την κατάσταση των υποδομών, ο κ. Δήμας επέμεινε ότι δεν τέθηκε ασφάλειας μετά το σοβαρό περιστατικό κατάρρευσης του FIR Αθηνών και το black out στα αεροδρόμια

«Τα συστήματα είναι παλαιά. Όλοι όμως συμφωνούν ότι είναι λειτουργικά», είπε απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή και αναφερόμενος στο πόρισμα της επιτροπής είπε ότι αποδίδει το περιστατικό σε «ψηφιακό θόρυβο».

«Το πρόβλημα είναι χωρητικότητας όπως λένε οι ειδικοί. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που έχει την ίδια δομή με αυτό της Αθήνας, έχει πιο σύγχρονα συστήματα, άρα εξυπηρετεί περισσότερες πτήσεις. Το θέμα με τα συστήματα είναι χωρητικότητάς», υποστήριξε για να προσθέσει πως υλοποιείται ολιστικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την ΕΕ, για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων.

«Έρχεστε και μας λέτε εδώ, ούτε γάτα, ούτε ζημιά;», διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «γεγονός απώλειας της κυριαρχίας μας, να μην μπορεί η χώρα να ελέγξει τον εναέριο χώρο της και κατάρρευσης όλων των δικλείδων ασφαλείας των πολιτών και των εργαζομένων». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε δε, ότι επιβεβαιώνονται οι ελεγκτές που εδώ και δύο χρόνια λένε έχουμε θέμα ασφάλειας, με τον πρόεδρο της ΥΠΑ να έχει μιλήσει για κίνδυνο Τεμπών στον αέρα.

«Εμφανιστήκατε στα ΜΜΕ αμέσως μετά το συμβάν και λέγατε θα πέσουν κεφάλια. Και η σκέψη μου ήταν, ότι το πρώτο κεφάλι που πρέπει να πέσει είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί εξέθεσε χώρα σε τρομερή διακινδύνευση», ανέφερε, ενώ από την πλευρά του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Νικολαΐδης έκανε λόγο για πόρισμα «κόλαφο», για διεθνή διασυρμό της χώρας και για μια κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας που «παίζει με την τύχη της πατρίδας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά το πόρισμα καταπέλτη για το μπλακ άουτ στο FIR ο υπουργός δεν είχε άλλο δρόμο από το να αναζητήσει ευθύνες και συγκεκριμένα αυτές που αναλογούν στην ΥΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί η παραίτηση εντός της ημέρας με τα καθήκοντα του κ. Σαουνάτσου να τα αναλαμβάνει ένας από τους υποδιοικητές της ΥΠΑ.

Ο Γιώργος Σαουνάτσος, είχε αναλάβει τη θέση τον Μάρτιο του 2024 με πενταετή θητεία, όντας υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας πτήσεων, εκσυγχρονισμού συστημάτων και ανάπτυξης αεροδρομίων.

Πόρισμα- καταπέλτης

Υπενθυμίζεται ότι τα παρωχημένα συστήματα επικοινωνιών που εξακολουθούν να στηρίζουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο του πορίσματος για την αναστολή λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διερεύνησης, το εκτεταμένο μπλακάουτ επικοινωνιών δεν προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση ή εξωτερική παρεμβολή, αλλά από τη δυσλειτουργία παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους και δεν διαθέτουν σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και διάγνωσης βλαβών.

Το πόρισμα υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση στη μετάβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές επικοινωνίας αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων περιστατικών. Γι’ αυτό και εισηγείται την επιτάχυνση της αντικατάστασης των παλιών συστημάτων με νέα, σύγχρονα δίκτυα, την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, καθώς και τη βελτίωση της εποπτείας των κρίσιμων συχνοτήτων

