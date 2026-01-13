Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, με reset επανήλθε το σύστημα

Αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της επιτροπής για τα αίτια που οδήγησαν στο μπλακ άουτ τις επικοινωνίες των πύργων ελέγχου των ελληνικών αεροδρομίων.

Το «πάγωμα» των επικοινωνιών είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αναστάτωση σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, οδηγώντας σε δραστική μείωση της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας και κυρίως σε αδυναμία πραγματοποίησης αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια της χώρας, με αρκετά αεροσκάφη που βρίσκονταν στον αέρα να αναγκάζονται να κάνουν κύκλους μέχρι να υπάρξει μια ένδειξη για το τι πρέπει να κάνουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,το πόρισμα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, ενώ το σύστημα επανήλθε με reset.

