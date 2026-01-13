Κλιμακώνουν οι αγρότες στα μπλόκα, στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» – Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης, μιλούν για «παρωδία διαλόγου»

Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση οι αγρότες που κάνουν πράξη την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι ο πρωθυπουργός να αποδεχτεί να δει τις δύο αντιπροσωπείες των 64 μπλόκων που εκπροσωπούν όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς και που συμμετέχουν στην πανελλαδική επιτροπή.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός επέλεξε να συναντηθεί με εκπροσώπους από… «τέσσερα μπλόκα και κάποιους μεμονωμένους αγρότες», που εκπροσωπούν «τον… εαυτό τους», λένε οι αγρότες της πανελλαδικής επιτροπής, όπως προκύπτει από την λίστα με τους 25 «εκπροσώπους» που πήγαν στο Μαξίμου, ενώ κάνουν λόγο για παρωδία διαλόγου. Πάντως, «τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίλυση του αγροτικού ζητήματος.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα πραγματοποιηθεί μια «ουσιαστική συζήτηση για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα». «Να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση (…) και να δούμε ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός απέδωσε ιδιαίτερα έμφαση στη Διακομματικής Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί στη Βουλή, καλώντας τους αγρότες να συμμετάσχουν και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο».

Στη συνάντηση συμμετείχαν αγρότες που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των 64 μπλόκων, καθώς τάχθηκαν από την αρχή υπέρ του διαλόγου, όπως ο Χρήστος Τσίλιας, ο οποίος διαφωνεί με τις… αγροτικές κινητοποιήσεις και στοχοποιεί στις παρεμβάσεις του το… ΚΚΕ.

Ποιοι είναι οι 25 αγρότες που βλέπει ο Μητσοτάκης

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Πανελλαδική την Τετάρτη

Οι… άλλοι αγρότες, ωστόσο, αυτοί των μπλόκων, διανύουν ήδη την 6η εβδομάδα των μαζικών κινητοποιήσεων. Παραμένουν ανυποχώρητοι και καταγγέλλουν τις «άθλιες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης», που όπως λένε, προσπαθεί να υπονομεύσει και να διασπάσει τον αγώνα τους.

Πλέον, προετοιμάζεται μία ακόμη πανελλαδική σύσκεψη των δεκάδων μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, την Τετάρτη 14 Γενάρη, στη 1 μ.μ., την οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά θα βρεθούν αντιπροσωπείες εκπροσώπων των δεκάδων μπλόκων προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους και θα καθορίσουν τη στάση τους με στόχο να απαιτήσουν από την κυβέρνηση, όπως λένε, να σταματήσει τον εμπαιγμό και να ικανοποιήσει τα βασικά τους αιτήματα προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

«Θα εφαρμοστεί ο νόμος» το μήνυμα της κυβέρνησης

Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν προκλητική χθες, καθλως επιμένει στη στρατηγική της συκοφάντησης, αποδίδοντας το ναυάγιο της πρώτης συνάντησης σε… «μικρή μειοψηφία», αναφερόμενη στην πανελλαδική επιτροπή των 62 μπλόκων, που μερίδα των ΜΜΕ έσπευσε να την χαρακτηρίσει ως οι… «σκληροί της Νίκαιας» και «πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», ενώ κατηγορεί τους αγρότες για… «επαναστατική γυμναστική».

Την ίδια ώρα που μιλά για μειοψηφίες, η κυβέρνηση, που παραμένει πιστή και στη στρατηγική της διάσπασης του αγροτικού μετώπου, είχε ξεκαθαρίσει ότι η δεύτερη συνάντηση του πρωθυπουργού, με «πρόθυμους» αγρότες από… μπλόκα-σφραγίδες, που είναι εκτός του πανελλαδικού συντονιστικού, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00.

«Δεν πάμε στο διάλογο με αυτούς τους όρους! Τους τρομάζει η ενότητα μας, τους τρομάζουν τα αιτήματά μας, τα μπλόκα μας! Κλιμακώνουμε και απαιτούμε η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» ήταν η απάντηση των αγροτών.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας στην συνέλευση του μπλόκου αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα λέγοντας: «δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης. Είχαμε θέσει τους όρους μας, είχαμε βγάλει πανελλαδική εκπροσώπηση μέσα από την μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια. Ήταν σε γνώση της κυβέρνησης. Τις αποφάσεις μας δεν τις παζαρεύουμε για τα δικά τους σχέδια να μας διασπάσουν και να συκοφαντήσουν».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «Μιλάμε για 6 μπλόκα που παλεύουν εδώ και βδομάδες να βάλουν πλάτη στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει τον αγώνα μας. Το θέμα δεν είναι μόνο αριθμητικό είναι ότι μας εμπαίζει μετά από τόσες μέρες που είμαστε στο δρόμο και ζητάμε την επιβίωση μας. Έχουμε αξιοπρέπεια και απαιτούμε λύσεις!» και σημείωσε «Εμείς ζητήσαμε τον διάλογο και τον αποδέχτηκαν δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν θέλουμε να πάμε! Εδώ είναι αγώνας επιβίωσης, ξεσηκωμός για την ζωή μας και δεν δεχόμαστε από την κυβέρνηση να παίζει παιχνίδια με την επιβίωση μας.

Σκέψεις για «απόβαση» των τρακτέρ στο Σύνταγμα

Οι αγρότες μέσα από τις συνελεύσεις των μπλόκων εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, με την εισήγηση της συνέλευσης τόσο στο πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας, όσο και στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και στα Μάλγαρα με θέμα την συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, να είναι αρνητική. Μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Παράλληλα, προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Το μήνυμα Μαρινάκη

Νωρίτερα, σαφές μήνυμα στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς αν η αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες να εφαρμόσουν ό,τι προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

«Είναι από αρκετές περιοχές οι εκπρόσωποι των μπλόκων και ενδεχομένως να προστεθούν εκείνη την ώρα κι άλλοι», υποστήριξε.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

«Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία όχι των αγροτών συνολικά. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

Παράλληλα, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων. «Αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο – δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω – τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή αν συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Κλιμακώνουν οι αγρότες

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι σήμερα Τρίτη έχουν προχωρούν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας που συμμετέχουν στην Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στον διάλογο με τον πρωθυπουργό δεν συμμετέχει ούτε το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών. Όπως ανακοίνωσαν «είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες. Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς».

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου. Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης-Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12.00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, μετά από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, προχωρούν οι αγρότες, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν στη γενική τους συνέλευση.

Στα Μάλγαρα, από τις 13:30 έκλεισε το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ από τις 14:30 αποκλείεται και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών.

Αύριο, αντιπροσωπεία από το μπλόκο των Μαλγάρων θα μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού κινήματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ανακοίνωσε ότι το μπλόκο της Νίκαιας θα κλείσει τις παρακαμπτηρίους από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, ενώ αύριο στη 1 το μεσημέρι θα γίνει «μια πιο κλειστή πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα της κλιμάκωσης».

Σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τα σενάρια που εξετάζονται είναι από ένα ολικό blackout μέχρι και μια κάθοδο με τρακτέρ και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Αν αποφασιστεί το δεύτερο μάλιστα, τόνισε πως το πιθανότερο είναι να γίνει «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Οι κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχωρούν από τις 14.00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έχουν προγραμματίσει συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο το απόγευμα, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» και αντιπροσωπεία τους βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με άλλους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σήμερα στις 15.00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί σε γενική τους συνέλευση μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Τι γίνεται σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε κάποιον αποκλεισμό. Αντιπροσωπεία τους βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παραμένουν στον κόμβο της Κουλούρας οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς να περιλαμβάνεται αποκλεισμός δρόμου.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Σήμερα το απόγευμα θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να καθορίσουν την επόμενή τους στάση και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν αμέσως μετά και κάποια συμβολική κινητοποίηση.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού. Το τι μέλλει γενέσθαι και αν θα υπάρξει περαιτέρω κινητοποίηση με αποκλεισμό θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00.

Παράλληλα, σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.

